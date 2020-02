China anunță că rata de mortalitate a coronavirusului este de 2,1% la nivel național. De ce această cifră este, probabil, supraestimată

În provincia Hubei, unde s-au consemnat 97% dintre decese, rata este de 3%. Potrivit Comisiei, 80% dintre cei morți din cauza coronavirusului aveau peste 60 de ani, iar 75% aveau și alte probleme de sănătate.Publicația britanică citată explică, însă, că rata mortalității este supraestimată din cauză că multe alte persoane au fost, probabil, infectate cu acest virus dar nu au prezentat simptome atât de grave încât să meargă la spital, așa că nu au fost incluși în statistici.În comparație, gripa sezonieră are, de obicei o rată a mortalității sub 1%, și se apreciază că provoacă aproximativ 400.000 de decese, la nivel global, în fiecare an. Tot ca termen de comparație, SARS a avut o rată a mortalității de peste 10%.