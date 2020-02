VIDEO Numărul deceselor provocate de coronavirus a urcat la 427 / Mii de persoane, blocate pe o navă de crozieră japoneză din cauza unui pasager infectat / GRAFIC comparativ cu evoluția SARS și MERS

Temerile la nivel internațional sunt alimentate de răspândirea rapidă a coronavirusului și de faptul că experții tot nu știu exact cât de contagios este. În doar câteva săptămâni a infectat mai mulți oameni decât SARS în mai multe luni. De asemenea, MERS, apărut în 2012 în Arabia Saudită, a avut nevoie de opt ani pentru a infecta 2.500 de oameni.







#Wuhan on Monday night started renovating the city's sports stadium and two convention centers into three mobile cabin hospitals to offer a total of 3,400 beds to treat novel #coronavirus infected patients with mild symptoms. pic.twitter.com/weuX3JKbtd — China Daily (@ChinaDaily) February 4, 2020

Authorities in #Wuhan #China have overnight converted three public buildings into emergency field hospitals for "mild symptom paitents" with over 2000 beds to help fight the #WuhanCoronavirus #CoronaVirus #nCoV2019 pic.twitter.com/3gKey9cb5m — d-atis☠️ (@detresfa_) February 4, 2020

There are too many infection cases. Hongshan Gymnasium of Wuhan was turn into a 800-bed hospital overnight for receiving patients who have contracted the novel coronavirus but with minor symptom. pic.twitter.com/8PWCGAFqT2 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) February 4, 2020

LIVE: A #SARS treatment model hospital in Wuhan receives first patients. The Huoshenshan Hospital was put into use after 10 days of construction #pneumonia #coronavirus https://t.co/h6VfSckE6w — China Xinhua News (@XHNews) February 4, 2020

În ultimele 24 de ore au fost evacuați alți străini din orașul Wuhan, iar mii de persoane sunt blocate pe o navă de croazieră japoneză după ce un pasager a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.Decesul din Hong Kong a ridicat bilanțul morților la 427, aici fiind inclus acum și un bărbat care a murit săptămâna trecută în Filipine după ce vizitase Wuhan. Autoritățile de la Beijing au spus că bilanțul din China a crescut cu numărul record de 64 de morți, ajungând la 425, cei mai mulți în provincia Hubei.În Statele Unite au fost raportate noi cazuri, printre care și un pacient din California care s-a infectat acasă, de la un apropiat care luase virusul din China. Aceasta a fost a doua infecție de la o persoană la alta de pe teritoriul SUA, primul caz fiind consemnat săptămâna trecută în Illinois. ”Ne așteptăm să vedem mai multe cazuri de răspândire de la o persoană la alta”, a spus Dr. Nancy Messonnier, șefa Centrului Național pentru Imunizare și Boli respiratorii.Numărul total de cazuri din China a crescut cu 3.235, până la 20.438, cel puțin alte 151 de cazuri fiind consemnate în alte țări sau regiuni.Statisticile furnizate de China sugerează că noul virus, deși este mult mai contagios decăt SARS, este semnificativ mai puțin letal.Stadionul din Wuhan și alte săli mari din oraș sunt transformate în spitale improvizate pentru pacienți:De asemenea, noul spital din Wuhan a început marți dimineață să primească pacienți: