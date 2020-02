Incident la bordul unui avion Ryanair. Patru persoane au leșinat în timpul unui zbor pe ruta Budapesta-Edinburgh

Shaun Pinkerton, una dintre cele patru persoane care au leșinat la bordul aeronvaei a declarat că „a fost un zbor desprins din iad”. Conform spuselor sale, pasagerii au început să-și piardă cunoștința la o oră după decolare.Prima persoană care a leșinat a fost un tânăr de 17 ani și a avut nevoie de RCP (Resuscitare Cardio Pulmonară). Apoi, o a doua persoană s-a prăbușit, urmată de Pinkerton și în cele din urmă un al patrulea pasager, a declarat martorul pentru The Scottish Sun „Am avut nevoie de o mască de oxigen. Am intrat în șoc și am început să tremur.” Bărbatul solicită despăgubiri după experiența traumatizantă și susține că de vină a fost o defecțiune a aeronavei."A fost ceva în neregulă cu zborul, oamenii se temeau de faptul că nu exista suficient oxigen în aeronavă", a spus el.