Scriitoarea americană Mary Higgins Clark a murit la vârsta de 92 de ani

Scriitoarea americană Mary Higgins Clark, ”regina suspansului”, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat editura Simon and Schuster, relatează AFP.

Mary Higgins Clark, unul dintre cei mai vânduți scriitori, a murit ”înconjurată de familie și prieteni”, a indicat vineri editura.





Mary Higgins s-a născut și a crescut în New Yorker Bronx, fiind fiica unor emigranți irlandezi. A avut zece ani, când tatăl, proprietar al restaurantului "Higgins Bar and Grillhouse" din Bronx, a murit de un infarct miocardic.

După terminarea liceului a absolvit o școală postliceală ca secretară și a lucrat după aceea ca secretară într-o agenție de publicitate și ca stewardesă la Pan Am.

După căsătoria cu prietenul ei Warren Clark în 1949, a început să scrie. După multe respingeri, a publicat în 1956 prima povestire (Stowaway) pentru un onorariu de 100 dolari, în ziarul Extension magazine.

După moartea soțului în 1964, rămâne cu cinci copii (Carol, Marilyn, Patty, Warren und David). Primul ei roman Aspire to the Heavens (1969), un roman biografic despre George Washington, s-a vândut prost. Cinci ani mai târziu, a încercat din nou, cu Where are the children? . Simon & Schuster au cumpărat dreptul de autor pentru 3000 de dolari. Cartea a fost publicată în 1975, ajungând un bestseller.

Următorul roman, A Stranger Is Watching (1977), a avut un succes și mai mare și a fost distins cu renumitul Grand prix de littérature policière. Pentru acest al doilea roman polițist, a primit deja 1,5 milioane dolari. De atunci a publicat peste 25 de romane polițiste, care numai în Statele Unite ale Americii s-au vândut mai mult de 80 de milioane de exemplare. Unele au fost ecranizarea pentru televiziune.

Între 1974 și 1979 a urmat cursurile Universității Fordham, absolvind filozofia.

A fost în 1987 președinta societății Mystery Writers of America și a primit în 2000 premiul Grand Master Award pentru întreaga sa operă. Din 2001 există premiul literar, ''The Simon & Schuster - Mary Higgins Clark Award''. În 2010 a fost omagiată cu Agatha Award (Malice Domestic Award for Lifetime Achievement) pentru munca viața ei de până atunci. O altă mare recunoaștere pentru întreaga sa activitate primește Clark, în 2012 cu Anthony Award.