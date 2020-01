Coronavirus: Ce știm și ce nu știm încă despre epidemia din China

Care este rata mortalității pentru infecția cu 2019-nCoV?

Care este nivelul de contagiune?

La ce stadiu este un pacient infectat cu coronavirusul contagios?

Care este nivelul de transmise între oameni?

Care este perioada de incubație a noului coronavirus?

Care sunt simptomele?

Pentru moment, 213 pacienți au murit dintr-un total de 10.000 de cazuri în China. Niciun deces în afara Chinei, în condițiile în care circa o sută de bolnavi au fost identificați în 20 de țări.La acest stadiu, nu se poate determina cu precizie rata mortalității noului coronavirus denumit 2019-nCoV, deoarece nu se știe exact câte persoane sunt infectate în realitate.Un studiu publicat vineri în revista medicală The Lancet cifrează la 76.000 (de peste 10 ori mai mult decât estimarea oficială) numărul persoanelor infectat doar în Wuhan, epicentrul epidemiei, pe baza proiecțiilor statistice."2% dintre cazurile confirmate au murit, ceea ce rămâne ridicat în comparație cu gripa sezonieră", a afirmat miercuri Michael Ryan, directorul pentru programe de urgență al OMS.Cu toate acestea, rata nu are decât un nivel indicativ și scade în fiecare zi, în condițiile în care numărul de noi cazuri crește mai repede decât cel al deceselor.Anterior, doar două epidemii mortale au fost cauzate de un coronavirus, vasta familie din care face parte noul coronavirus: SARS (sindromul respiratoriu acut sever) și MERS (sindromul respiratoriu din Orientul Mijlociu).Potrivit OMS, epidemia SARS a provocat moartea a 774 de oameni în lume, din 8.096 cazuri 2002/2003 înainte de a fi stopată, respectiv o rată a mortalității de 9,5%. În continuare în curs, epidemia MERS a ucis 858 de oameni din 2.494 cazuri din septembrie 2012, cu o rată a mortalității de 34,5%.Cu titlu de comparație, OMS estimează că gripa sezonieră ucide între 290.000 și 650.000 de oameni anual în întreaga lume.Pe lângă periculozitatea virusului, și capacitatea de transmitere determină gravitatea epidemiei. "Un virus relativ puțin agresiv poate face multe pagube dacă este contactat de mulți oameni", a reamintit Ryan.Unul dintre parametrii importanți este numărul de oameni contaminați de o persoană infectată, denumit "rata de reproducție de bază" (sau R0).În ultimele zile, mai multe estimări au fost realizate de echipe diferite de cercetători, mergând de la 1,4 la 5,5.Cea mai recentă estimare aparține cercetătorilor chinezi, într-un studiu publicat în revista medicală americană NEJM. Aceștia apreciază că fiecare bolnav infectează în medie 2,2 persoane.Este mai mare decât gripa sezonieră (1,3), net inferioară rujeolei, foarte contagioasă (peste 12) și comparabilă cu SARS (3).Această întrebare crucială este în continuare fără răspuns.Autoritățile chineze cred că o contagiune este posibilă chiar înainte de apariția simptomelor (cum este cazul pentru gripă dar nu și pentru SARS). Ipoteza nu a fost însă confirmată cu certitudine.Dacă un pacient este contagios înainte de a dezvolta simptome, ar complica reperarea cazurilor și ar face mai dificil de stopat propagarea virusului.Majoritatea cazurilor de contagiune între oameni a fost observată în China. Dar au fost cazuri raportate și în Vietnam, Germania, Japonia, Statele Unite sau Franța.Acest aspect a determinat OMS să califice joi epidemia drept o "urgență internațională"."Țările dezvoltate au sisteme de sănătate solide care ar trebui să fie capabile să limiteze propagarea virusului, dar acest lucru nu este valabil pentru țările sărace", potrivit doctorului Nathalie McDermott, de la King's College din Londra.Este vorba de perioada dintre infectarea cu virusul și apariția primelor simptome.OMS estima luni între două și zece zile. Potrivit studiului publicat în NEJM, este vorba de o medie de 5,2 zile dar cu variații puternice în funcție de pacienți. Studii precedente realizate în Olanda estimau o medie de 5,8 zile.Faptul că estimările sunt preliminare și imprecise justifică o "perioadă de observare sau de carantină de 14 zile pentru persoanele expuse", potrivit cercetăorilor chinezi.Tabloul clinic al bolii provocate de noul coronavirus s-a precizat după analiza primelor 99 de cazuri reperate în China, arată revista medicală The Lancet.Toți acești pacienți aveau pneumonie (pentru trei sferturi, erau atinși amândoi plămânii), majoritatea aveau febră și tușeau.Vârsta medie a celor 99 de pacienți era de 55 de ani, două treimi sunt bărbați și jumătate sufereau de boli cronice (probleme cardiovasculare, diabet etc). În 25 ianuarie, 11 dintre acești pacienți muriseră, 57 sunt în continuare internați și 31 au fost externați.Nu există nici medicament nici vaccin împotriva coronavirusului, iar deocamdată se tratează simptomele, printre care febra."Pe măsură ce se transmite la un număr în creștere de oameni, este necesară supravegherea apariției de eventuale mutații", arată Pr Weifeng Shi, unul dintre autorii unui studiu publicat de The Lancet.