Brexit privează Europa emergentă de unul dintre cei mai buni prieteni ai săi. Cine va mai susţine extinderea acum?

Într-un episod al serialului de comedie fără egal din Marea Britanie "Yes, Minister", personajul Jim Hacker, ministrul fictiv al afacerilor administrative, discută despre relația Marii Britanii cu ceea ce era pe atunci Comunitatea Economică Europeană, cu intrigantul şi arogantul său secretar permanent, Sir Humphrey Appleby. Sir Humphrey explică faptul că Marea Britanie are același obiectiv de politică externă, "cel puțin în ultimii 500 de ani: de a crea o Europă dezbinată".Hacker se întreabă apoi: "Dar cu siguranță suntem dedicați idealului european? Dacă nu, de ce a făcut presiuni Marea Britanie pentru o creștere a numărului de membri?" "Deoarece cu cât are mai mulți membri, cu atât mai multe certuri se pot stârni, cu atât devine mai inutilă și mai neputincioasă", răspunde Sir Humphrey. Oricât de bine intenționat (sau altfel) se poate să fi fost impulsul Regatului Unit pentru extindere, după cum subliniază James Ker-Lindsay de la London School of Economics, în lucrarea sa din 2017, "The UK and EU Expansion in Western Balkans" (UK şi extinderea UE în Balcanii de Vest), o astfel de susţinere a extinderii face ca plecarea Marii Britanii să fie cu atât mai remarcabilă şi mai ironică.