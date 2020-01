Trump urmează să prezinte planul pentru pace pentru Orientul Mijlociu, salutat de către Israel, dar respins de către palestinieni

Trump dezvăluie marți planul de pace pentru Orientul Mijlociu, salutat de către Israel ca fiind ”istoric”, dar care are șanse mici de a avea succes pentru că este respins în avans de către palestinieni, relatează AFP.

După mai bine de doi ani de muncă discretă și mai multe amânări, președintele Statelor Unite va face anunțul la 17.00 GMT însoțit de către premierul Benjamin Netanyahu, prietenul său bun, pe care l-a primit luni în Biroul Oval.

”Cred că (acest plan) are șanse” să promoveze pacea, potrivit lui Trump, afișând optimism în ciuda unui ”nu” categoric din partea autortății palestiniene, care spune că Washington nu mai are credibilitatea necesară pentru a acționa ca mediator după o serie de acte favorabile Israelului.

”Deja mort”

”Credem că în final, vom avea și sprijinul palestinienilor”, a îndrăznit Trump să prezică.

Potrivit oficialilor palestinieni, președintele Autorității palestiniene Mahmoud Abbas a refuzat oferta de dialog a președintelui american și consideră planul său ”deja mort”.

Premierul palestinian, Mohammed Shtayyeh, a făcut deja apel la comunitatea internațională să boicoteze proiectul, despre care spune că este contrar dreptului internațional.

”Acesta nu este un plan de pace pentru Orientul Mijlociu”, a spus el, adăugând că inițiativa vizează protejarea lui ”Trump de destituire” și pe ”Netanyahu de închisoare”.

Ce ar include planul

Potrivit palestinienilor, planul american include anexarea de către Israel a vastei zone strategice a Cisiordaniei ocupate, și a coloniilor din teritoriile palestiniene, precum și recunoașterea oficială a Ierusalimului ca singura capitală a Israelului.

Saëb Erekat, secretarul general al Organizației de eliberare a Palestinei, a indicat pentru AFP că își va rezerva dreptul de a se retrage din acordurile de la Oslo, care încadrează relațiile cu Israelul.

În termenii acordului interimar spsu Oslo II din septembrie 1995 între Organizația de eliberare a Palestinei și Israel, Cisiordania a fost împărțită în trei zone: A, sub control civil și securitate palestiniană, B, sub control civil palestinian și securitate israeliană, și C, sub control civil și securitate israeliană.

Planul lui Donald Trump ”va transforma temporar ocupația temporară în ocupație permanentă”, a denunțat Saëb Erekat.

Proiectul american a fost respins de asemenea și de către Hamas, care controlează Fâșia Gaza, o enclavă palestiniană de două milioane de locuitori geografic separați de către Cisiordania, unde autoritatea lui Mahmoud Abbas este limitată.

Statele Unite a prezentat în iunie o componentă economică a planului său, care prevede aproximativ 50 de miliarde de dolari de investiții internaționale în Teritoriile Palestiniene și în țările arabe vecine în zece ani. Dar detaliile concrete ale planului rămân subiectul speculațiilor.