​În spitalele din Wuhan, suferința rimează cu răbdarea / Psihoza noului coronavirus a provocat un aflux de oameni spre spitale, sporind riscul contagiunii

Orașul cu 11 milioane de locuitori, epicentrul epidemiei, este plasat de facto în carantină de joi, alături de o mare parte a provinciei Hubei (centru). Iar deplasările în interiorul perimetrului sunt tot mai restrânse.La spitalul Crucii Roșii, pacienții întâlniți de ziariștii AFP își mărturisesc exasperarea și neputința. Toți au acceptat să dea declarații, dar sub acoperirea anonimatului, de teama sancțiunilor, într-o țară unde informația este strâns controlată."Sunt două zile de când nu dorm și sunt plimbat de la spital la spital", povestea sâmbătă seara un bărbat de circa 30 de ani, cu febră, care a venit cu speranța că va fi consultat de un doctor. "Ajungând acum, rândul meu va veni cel mai optimist mâine dimineață".Epidemia a crea o psihoză în oraș, numeroși pacienți alegând să se prezinte la serviciile de urgență pentru a afla dacă au contactat sau nu noul tip de virus.La intrarea în spital, o lungă coadă de pacienți se înarmează cu răbdare și se pregătesc de o lungă așteptare, în picioare sau pe taburete din plastic. Unii, mai bine echipați, nu au ezitat să vine cu fotolii portabile.Efectivele medicale par insuficiente: criza a lovit chiar înaintea lungilor concedii de Anul nou cvhinezesc, când milioane de oameni revin în regiunile natale."Infirmierele sunt foarte curajoase dar gestionarea este într-adevăr haotică!", spune o femeie de circa 60 de ani, susținută de fiul ei.A avut noroc și nu a așteptat decât cinci ore înainte de a fi consultată de un doctor. Câteva minute mai târziu, un bătrân, cu o șapcă cu chipul lui Mao pe cap, e supărat că a așteptat toată ziua degeaba, înainte de a fi trimis acasă din "lipsă de camere".Spitalele din Wuhan sunt "saturate", a recunoscut Comisia municipală pentru Sănătate, pentru Cotidianul Poporului, organul Partidului Comunist la putere.Iar afluența de oameni sporește riscurile de contagiune.În fața acestei situații, municipalitatea a început construcția a două noi spitale, cu câte o mie de paturi fiecare, care ar urma să fie gata în timpul record de mai puțin de două săptămâni.Potrivit agenției China Nouă, orașul are în prezent 4.000 de paturi de spital pentru pacienții contaminați sau cazurile suspecte.Până la terminarea noilor spitale, "nu mai sunt locuri în camere, personalul este depășit, unele medicamente lipsesc și pacienții sunt lăsați să se îngrijească singuri", arată bărbatul de 30 de ani.Acesta a arătat reporterului AFP o poză pe telefonul mobil cu o pacientă sub asistență respiratorie întinsă la sol pe culoarul unui spital, în ciuda riscurilor de contagiune. AFP precizează că nu a putut verifica autenticitatea pozei.Virusul a contaminat din decembrie aproape 2.000 de persoane, dintre care 56 au murit, potrivit bilanțului prezentat duminică de autorități. Marea majoritate a cazurilor au fost semnalate în regiunea Hubei.Dar mai mulți locuitori din Wuhan cred că bilanțul este puternic subestimat, din cauză că numeroși pacienți nu se pot deplasa la spitale în lipsa mijloacelor de transport.Străzi goale în WuhanÎncepând de duminică, la miezul nopții (16,00 GMT), circulația automobilelor a fost interzisă în Wuhan, în cadrul măsurilor destinate stopării propagării virusului."Sunt numeroși morți în acest spital (...) până la punctul în care unele cadavre au rămas toată ziua acolo, în indiferența generală", a asigurat un martor. Pentru el, "a fost ca într-un film de groază".