Noul coronavirus din China: Gravitatea epidemiei depinde de mai multe necunoscute / Care sunt simptomele, cât de contagioasă e boala și cum te poți proteja

Nou virus detectat in China

Care este bilanțul pentru moment?

"De manieră generală, pacienții (infectați de noul virus) sunt într-o stare mai puțin gravă decât cei cu SARS", a declarat sâmbătă profesorul francez Yazdan Yazdanpanah.





Care sunt simptomele noului coronavirus?

Vârsta medie a celor 41 de pacienți este de 49 de ani, 30 dintre ei sunt bărbați și 27 s-au dus la piața din Wuhan, de unde a pornit epidemia. Aproape o treime au dezvoltat dificultăți respiratorii acute și șase au murit.





Cât de contagioasă este boala?





Chestiunea este esențială. Dacă riscul de transmise de la om la om a fost considerat inițial "slab", astăzi nu mai există îndoieli. Rămâne de stabilit care este intensitatea.

Perioada de incubație (între infecție și apariția simptomelor) este estimată la două săptămâni.







Care este originea coronavirusului?





Cercetătorii cred că noul coronavirus provine probabil de la lilieci, ca și SARS, cu care are o similitudine genetică de 80%.

În schimb, unul dintre motivele pentru care epidemia MERS continuă și acum este faptul că „rezervorul” virusului este dromaderul, un animal domestic.





Cum te poți proteja de noul coronavirus din China?





Autoritățile sanitare și științifice evidențiază importanța "măsurilor barieră", eficiente pentru alte boli virale: spălatul frecvent pe mâini, tușiți sau strănutați cu cotul în dreptul gurii, nu cu mâna, sau într-o batistă care trebuie aruncată imediat, evitați să atingeți fața ...

A urcat sâmbătă la 1.372 de cazuri, dintre care 41 mortale, în China, de unde a pornit epidemia. Alte țări din Asia au fost atinse și câteva cazuri au fost detectate în Australia, în Franța și în Statele Unite. Niciun pacient nu a murit în afara Chinei."La ora actuală, este dificil de determinat rata de mortalitate deoarece la stadiul inițial al epidemiei sunt detectate doar cazurile severe, mai degrabă decât cazurile mai ușoare, chiar asimptomatice", a explicat în revista medicală The Lancet cercetătorul chinez Lili Ren.Cu alte cuvinte, știm câți pacienți au murit din cauza acestui virus, dar nu știm câți sunt în realitate infectați în total.Denumit 2019-nCoV, acest nou virus aparține vastei familie a coronavirușilor.Până acum, doar două epidemii mortale au fost cauzate de un coronavirus: SARS (sindromul acut respirator sever) și MERS (sindromul respirator din Orientul Mijlociu).Potrivit OMS, epidemia de SARS a ucis 774 de persoane în lume, din 8.096 cazuri în 2002/2003, respectiv o rată de mortalitate de 9,5%. Epidemia MERS a ucis 858 de oameni din 2.494 cazuri din septembrie 2012, cu o rată de mortalitate de 34,5%.Unele sunt asemănătoare cu cele ale SARS, potrivit lucrărilor cercetătorilor chinezi publicate vineri de The Lancet, pe baza primelor 41 de cazuri reperate în China.Toți acești pacienți aveau pneumonie, cvasi-majoritatea aveau febră, trei sferturi tușeau, peste jumătate avea dificultăți respiratorii.Dar "există diferențe importante față de SARS, precum abundența simptomelor care afectează căile respiratorii superioare (nas care curge, dureri de gât, strănuturi)", potrivit autorului principal al acestor studii, Pr Bin Cao."Problema este că nu avem încă suficiente date pentru a determina exact rata de reproducție de bază a acestei boli", subliniază Pr William Keevil (Universitatea Southampton, Anglia).Această rată desemnează numărul mediu de cazuri provocate de un singur pacient afectat de o boală contagioasă."Dacă această rată este ridicată și virusul suferă mutații în viitor spre o formă mai periculoasă, devine preocupant", potrivit Pr Keevil.Dar nu se știe încă prin ce animal s-a transmis la om. Miercuri, o echipă din China a emis ipoteza că ar putea fi vorba de șarpe, dar ideea a fost contestată rapid de alți experți, care cred că este vorba mai degrabă de un mamifer.Identificarea acestui animal este importantă, deoarece ar putea contribui la controlarea epidemiei.În cazul SARS, animalul în cauză era civeta, un mamifer a cărui carne este apreciată în China. "Prin interzicerea consumului de carne de civete și închiderea fermelor de crescătorie a fost prevenită orice reintroducere" a virusului, reamintește Pr Arnaud Fontanet, de la Institutul Pasteur din Paris.Dacă un caz este diagnosticat, pacientul trebuie izolat pentru a evita transmiterea virusului."Având în vedere că o mare parte din bolnavii de SARS sau MERS s-au infectat în locurile de îngrijire, trebuie luate măsuri de precauție pentru a evita ca virusul să se propage în instituțiile de sănătate", arată o echipă de cercetători internaționali, într-un comentariu publicat de The Lancet.