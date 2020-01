Banca Mondială ia în considerare acordarea unui împrumut Tanzaniei în valoare de 500 de milioane de dolari

Banca Mondiala ia in considerare un imprumut acordat Tanzaniei in valoare de 500 de milioane de dolari, pentru investiții în educație, relatează BBC Imprumutul a fost luat in vedere si anul trecut, dar nu a fost acordat, pe fondul îngrijorărilor cu privire la politica țării de a interzice fetelor însărcinate și mamelor tinere să asiste la școala de stat.Nouă oferta de împrumut are în vedere șansa de a oferi fetelor însărcinate și mamelor, noi „căi de educație alternativă”, dar nu poate solicită inversarea interdicției.Activistele din Tanzania au trimis o scrisoare deschisă către comitetul executiv prin care îl îndeamnă să oprească împrumutul până când țara va adopta o lege care garantează drepturile fetelor însărcinate să participe la școlile obișnuite și să încheie testele de sarcină obligatorii.