The Base

Fondatorul american al grupului neo-nazist militant din SUA The Base dirijează organizația din Rusia, a descoperit o anchetă a BBC Rinaldo Nazzaro, în vârstă de 46 de ani, care folosește pseudonimele „Spear Norman” și „Lupul Roman”, a plecat din New York pentru St. Petersburg în urmă cu doi ani. FBI-ul monitorizează îndeaproape activitatea grupului.Surse FBI descriu The Base drept un „grup extremist, violent motivat rasial”, care „urmărește să accelereze căderea guvernului Statelor Unite, să provoace un război, precum și să creeze un stat bazat pe principii etnice albe”.Grupul - fondat în iulie 2018 - câștigă adepți online, comunică folosind aplicații de mesagerie criptate și încurajează membrii să aibă pregătire paramilitară.