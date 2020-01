Vrea cineva tacos de iguană? În Florida șopârlele cad înghețate din copaci și oamenii vând carnea online

Iguanele verzi sunt o specie invazivă și valurile de frig din sudul Floridei le lasă fără viață atunci când persistă. National Weather Service a și postat pe Twitter avertismente ca oamenii să fie atenți la iguanele care cad din copaci. De fapt sunt o recoltă numai bună de cules din fundul curții.Au fost postate mai multe anunțuri cu iguane jupuite și tranșate, arătând ca „rațe non- Pekin”, în orașele Miami, Doral și Homestead. Unele dintre anunțuri au apărut cu zile în urmă și arată carne de iguană congelată (totuși nu de clima din Florida de sud). Câteva arătau ceva ca „garrobo” proaspăt preparat, numele fiind folosit adesea pentru iguane în America Latină (animalele pot fi specii ușor diferite, dar ambele sunt adesea întâlnite ca invazive în sudul Floridei): Dar sunt comestibile? Sunt și bune la gust?Cu certitudine – câtă vreme carnea provine de la un procesator respectabil, confirmă Institute of Food and Agricultural Sciences de la University of Florida (UF/IFAS). Ele sunt vânate în mod curent în America Centrală și de Sud și sunt „o sursă ieftină de proteine”, spune o postare a institutului.„Există motive pentru care aceste iguane invazive sunt atât de vânate în țările lor de origine încât au devenit o specie în pericol. Au un gust grozav și sunt o sursă excelentă de hrană”, spune Frank Mazzotti, profesor de ecologia vieții sălbatice la Fort Lauderdale Research and Education Center al UF/IFAS. Iguanele trebuie manevrate ca găinile, de la preparare până la stocare în siguranță, deoarece pot fi purtătoare de salmonella a scris pe blogul organizației Brenda Marty-Jimenez, agentă la UH/IFAS. „Unii spun că arată ca aligatori sau mini-dinozauri, alții că arată bine pentru o cină!”, a scris ea.Din cauza riscului de salmonella al cărnii de iguană, IFAS avertizează că nu trebuie mâncată crudă ca fructele de mare, ci trebuie gătită la cel puțin 75 de grade Celsius. IFAS oferă și mai multe rețete, inclusiv una de tacos pentru cei mai puțin începători: „Pentru oamenii care nu sunt obișnuiți să gătească iguane, sugerăm că o metodă mai simplă este aceea de a face tacos sau burritos”. ( Miami Herald