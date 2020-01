Virusul chinez. Hong Kong transformă două tabere de vacanță în zone de carantină / Toate persoanele care au intrat în contact cu purtătorii virusului vor fi transportați acolo

Hong Kong a transformat două tabere de vacanță în zone de carantină destinate persoanelor care au intrat în contact cu purtătorii noului coronavirus, au anunțat joi autoritățile, relatează AFP.

Teritoriul semiautonom a fost plasat în ”alertă ridicată”, după apariția virusului care a ucis deja 17 persoane în metropola chineză Wuhan.

Aceste două tabere au fost deja utilizate ca centre de carantină în timpul epidemiei SARS (sindrom respirator acut sever) care, acum 17 ani, a făcut aproape 300 de victime în Hong Kong.

Acest episod a avut un impact psihologic profund în aglomerarea urbană, unda dintre cele mai dens populată de pe planetă.

Până acum, două persoane sunt purtătoare a noului coronavirus SARS în Hong Kong. Cele două au fost recent în Wuhan și au fost izolate într-un spital.

Regiunea Macao, la 30 de kilometri de fosta colonie britanică, a raportat de asemenea două cazuri săptămâna asta.

În consecință, oficiul pentru turism a fostei colonii portugheze, faimoasă pentru cazinouri, a anunțat joi toate festivitățile cu ocazia Anului Nou Lunar.

În Hong Kong, autoritățile au anunțat că două tabere, de obicei ocupate de către cei care vin în vacamțe, vor fi folosite pentru a plasa cazurile suspecte în izolare în așteptarea rezultatelor.

”Vom aveam o întreagă echipă de oameni pentru a conduce aceste tabere de carantină”, a spus Wong Ka-hing, director al centrului pentru protecția sănătății.

Wong a spus că trei oameni care au fost în contact apropiat cu cele două cazuri confirmate vor fi duse la taberele aflat în regiunea rurală Sai Kung.

Canalul local RTHK a spus joi că una dintre primele persoane care vor fi transportate în Sai Kung este un turist australian care a stat în același hotel cu un bărbat infectat.

Persoanele infectate cu coronavirus vor fi tratate în zonele izolate din spital.

Taberele de vacanță sunt destinate reducerii riscului propagării virusului în așteptarea rezultatelor.