Televiziunile americane de știri oferă două viziuni opuse ale procesului de destituire a președintelui Donald Trump

"Un asasinat politic", "o campanie de defăimare partizană": încă de la începutul monologului de introducere, marți seară după o primă zi istorică, prezentatorul vedetă al Fox News, Sean Hannity, a criticat dur procesul de destituire care îl vizează pe Donald Trump.De la ultimele luni ale campaniei prezidențiale din 2016, și cu câteva rare excepții, vocile grele de la Fox News se aliniază sistematic la linia lui Donald Trump.Pentru Sean Hannity, acest proces de destituire, care a început marți, nu este decât punctul culminant al unei "serii neîntrerupte de atacuri și acuzații" care îl vizează pe președintele american de trei ani.În opinia sa, democrații au început să ceară demiterea lui Trump imediat după alegere și caută motive, indiferent care sunt acestea.Colegul său Tucker Carlson, un alt superstar al televiziunii magnatului Rupert Murdoch, nu s-a pus niciodată problema apărării instituțiilor, ci a "paraliziei politice a președintelui. Acesta a fost și scopul farsei rusești", spunea el marți, despre ancheta procurorului special Robert Mueller.În acest timp, pe MSNBC, devenită, de trei ani, contraponderea Fox News, tonul este mai sumbru, dar invitații oferă o cu totul altă conotație zilei de marți.Pentru fosta senatoare democrată Claire McCaskill, echipa însărcinată cu acuzarea "a prezentat dovezi irefutabile"."Democrații au fost foarte eficienți", întărește editorialistul Michael Steele, deși este republican.Cele două viziuni ale actualităților sunt ireconciliabile."Peisajul știrilor televizate reflectă polarizarea peisajului politic pe care îl cunosc Statele Unite în acest moment și televiziunile încearcă să capteze cei mai fideli telespectatori", explică Jeff McCall, profesor de comunicare la universitatea DePauw (Indiana)."Este una dintre diferențele față de procesul de destituire a lui (Bill) Clinton (în 1999). La acea epocă, presa partizană începuse să apară dar nu avea maturitatea pe care o are azi", notează Kathryn Cramer Brownell, profesor la universitatea Purdue și specialistă în legăturile dintre mass media și politică."A existat o creștere în putere în aceste ultime decenii și vedem acum cum se intensifică peisajul partizan și maniera în care oamenii reacționează la actualitate", a adăugat ea.Publicul pare să aprecieze acest joc de roluri împins la paroxism, așa cum arată audiențele.Sean Hannity are în mod regulat o audiență de circa 4 milioane de telespectatori, față de media anului trecut de 3,3 milioane.Regina MSNBC, Rachel Maddow, care se luptă în fiecare seară cu rivalul său de la Fox News între 21,00 și 22,00, a depășit și ea de mai multe ori acest prag în ianuarie, triplul audienței sale medii din 2016.CNN, care încearcă de la alegerea lui Donald Trump să se poziționeze ca arbitru, aspirând la un tratament mai nuanțat, nu are decât puțin peste jumătate din audiența MSNBC și un pic peste o treime din cea a Fox News.Jeff McCall crede că publicul CNN este în general rezistent la Trump, motiv pentru care pierde piață, în condițiile în care tradiționala televiziune de știri nu este "mai echilibrată decât ceilalți".Se pune problema influenței asupra electoratului a acestei abordări de politică editorială."Bineînțeles, oamenii care privesc aceste televiziuni nu sunt decât o minoritate", arată Kathryn Cramer Brownell, "dar cu Fox News, printre aceștia există cadre de conducere din partidul republican și asta cântărește asupra lor"."Influența televiziunilor de știri merge dincolo de cele nouă milioane de persoane care sunt în fața televizoarelor lor în fiecare seară", spune și Jeff McCall, "dar nu sunt convins că acest lucru are vreun impact asupra procesului de destituire, în afara faptului de a confirma opiniile telespectatorilor."