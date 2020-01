VIDEO Altercație între Emmanuel Macron și polițiști israelieni în Ierusalim: "I don't like what you did in front of me"

"I don't like what you did in front of me" (Nu-mi place ce ați făcut în fața mea"), a strigat Macron spre un polițist israelian, căruia i-a cerut să părăsească biserica, teritoriu francez din Orașul Vechi din Ierusalim.Anterior, în aceeași biserică a avut loc un acroșaj între un membru al forțelor israeliene și membrii grupului de securitate al lui Emmanuel Macron, cu câteva ore înainte de vizita președintelui.Un membru al forțelor de securitate israeliene a intrat în biserică, și apoi a ieșit. Când a încercat să intre din nou, a fost expulzat de membrii Grupului de securitate al președintelui Republicii (GSPR).Un ziarist prezent la fața locului a spus că doi bărbați s-au luat de guler.Fostul președinte Jacques Chirac a cerut în 1996 militarilor israelieni să părăsească biserica Sfânta Ana, după ce le-a strigat soldaților care îl încadrau celebrul "Do you want me to go back to my plane?" ("Vreți să mă întorc la avion?").