VIDEO Spania: Bilanțul deceselor în urma furtunii Gloria a urcat la șase / Imagini spectaculoase cu valurile uriașe / Plajele din Barcelona au suferit cele mai grave daune din ultimii 30 de ani

Unul dintre cadavre a fost descoperit sub ruinele unei clădiri din provincia Alicante, care s-a prăbușit din cauza furtunii, iar pompierii informează că se așteaptă să descopere mai multe cadavre sub dărâmături.

Autoritățile au mai informat că cinci persoane sunt date dispărute, iar forțele de intervenție continuă căutările.

Gloria este una dintre cele mai puternice furtuni maritime din vestul Mării Mediterane, cu valuri care au ajuns până la zece metri înălțime în unele zone din Marea Balearelor, care mărginește regiunea spaniolă Catalonia și insulele Baleare.

Aproximativ 220.000 de persoane din provincia Girona au rămas fără energie electrică timp de câteva ore, potrivit serviciilor de urgență.

Plaje distruse

Potrivit șefului serviciului pentru plaje a Zonei Metropolitane Barcelona, Dani Palacios, a spus miercuri că plajele au suferit cele mai grave daune din ultimii 30 de ani din cauza furtunii Gloria, scrie Europapress.

Dani Palacios a spus că furtuna a lăsat plajele cu un deficit structural de nisip și nu vor putea fi recuperate în mod natural. Ca atare, anul acesta plajele vor fi reduse.

