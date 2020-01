UE despre Conferinţa de la Berlin privind Libia: „S-a parcurs doar o etapă”

Foto: Ministry of the President. Government of Spain

Consiliul miniştrilor de externe ai ţărilor membre UE s-a reunit la Bruxelles. După reuniunea la care au participat cei 28 de miniştri de externe ai ţărilor membre, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate şi vicepreşedinte al Comisiei Europene, Josep Borrell, a făcut declaraţii presei. Borrell a spus:„Noul an a început cu noi dificultăţi, ne-am reunit a doua oară cu miniştrii de externe. Subiectul principal a fost Libia, nu am adoptat nicio decizie, au rămas valabile deciziile luate la Berlin". Referindu-se la Conferinţa din capitala Germaniei, Borrell a spus: "La Berlin s-a adoptat un preacord de încetare a focului, dar încă nu s-a putut încheia un armistiţiu definitiv, final. Berlinul a reprezentat doar o treapă pe drumul care merge către încetarea focului, pentru că nu era posibilă adoptarea unei decizii definitive. Iar noi astăzi, împreună cu miniştrii de externe ai statelor membre UE, am discutat despre posibilele situaţii cu care ne putem confrunta în următoarele zile, dar nu am luat o nouă decizie în privinţa Libiei în numele UE".Amintind de embargoul asupra armelor impus Libiei, Borrell a spus:„Aşteptăm cu speranţă respectarea embargoului şi încheierea unui armistiţiu definitiv". De asemenea, Borrell a menţionat că în cadrul Consiliului s-a discutat şi despre regiunea Saharei, şi a adăugat: "Libia îmbolnăveşte în jurul ei precum o tumoră. Numărul soldaţilor care şi-au pierdut viaţa în ultimul an în regiunea Saharei a depăşit cifra de 1500. Uniunea Europeană a decis intensificarea prezenţei militare în această regiune”.Acesta a relatat că în timpul dejunului au fost discutate subiecte legate de procesul de pace din Orientul Mijlociu, iar în privinţa problemei iraniene, Înaltul Reprezentant al UE i-a informat pe miniştrii de externe despre întâlnirea pe care a avut-o cu șeful diplomației iraniene, Mohammad Javad Zarif, şi a discutat împreună cu aceștia foaia de parcurs a UE privind Iranul şi respectarea în viitor a acordului nuclear.De asemenea, Borrell a anunţat că s-a discutat despre cum poate fi consolidată diplomaţia climei, deoarece Uniunea Europeană manifestă o sensibilitate în privinţa acestui subiect. Se urmăreşte ca şi la nivel mondial, ţările care au mare putere de influenţă să fie la rândul lor influenţate de diplomaţia climei. S-a mai aflat că alte subiecte abordate de miniştrii de externe au fost legate de evoluţiile din Venezuela şi Bolivia.