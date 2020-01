China descoperă drone subacvatice spioane în apele sale. Și alte țări se laudă cu capturi „pescărești” similare

Lumea secretă a supravegherii navale subacvatice iese rar la suprafață. Asemenea evenimente recente aruncă puțină lumină în adâncurile întunecate. De aceea, China organizează astfel de ceremonii din 2016. În 2019, 11 pescari au fost răsplătiți pentu că au predat vehicule subacvatice neidentificate pe care le-au găsit. Numărul dispozitivelor nu a fost raportat, dar în 2018 au fost nouă.Vehiculele găsite nu au fost prezentate, dar s-a spus că sunt de origine străină. Aceasta implică utilizarea lor de către alte flote în interiorul sau în apropierea apelor Chinei. Deci rolul lor probabil este spionajul. Informațiile pe care le pot colecta includ măsurarea adâncimii, a zgomotelor, salinității și curenților. Asemenea date care pot părea neinteresante pot oferi echipajelor de pe submarine un avantaj tactic în operații viitoare, fiind mai bine informate despre condițiile locale. De aceea investesc flotele atât de mult în asemenea activități. Și tot de aceea le derulează discret, sau chiar sub acoperire.Ceremonia din 13 ianuarie a avut loc în provincia Jiangsu din China răsăriteană, de pe coasta Mării Chinei de Est. Aceste ape prezintă interes pentru Coreea de Sud și Japonia, ca și pentru US Navy și alți actori globali. Submarinele americane din regiune au baza la Pearl Harbor și vizitează frecvent porturi din Guam, Coreea de Sud și Japonia.Provincia Jiangsu nu este singura în care China descoperă dispozitive subacvatice străine. Dimensiunea incidentelor este greu de apreciat, deoarece majoritatea nu sunt raportate în presă. În 2012, un vas de pescari de la insula Hainan a descoperit o dronă în formă de torpilă în Marea Chinei de Sud (foto). Drona din titan avea comunicații prin satelit și camere foto. S-a vorbit despre ea în presa chineză ca fiind de proveniență americană. În mod ciudat, fotografii ale ei sunt acum folosite ca să ilustreze ceremoniile recente de premiere.În 2016, China a capturat o dronă subacvatică a navei de supraveghere oceanografică USNS Bondwitch a lui US Navy. Este din aceeași clasă de nave ca aceea care a pierdut dispozitivul din Croația săptămâna trecută. Aparatul cu aspect inocent, vopsit foarte vizibil în galben pentru a facilita recuperarea, este cunoscut ca Littoral Battlespace Sensing-Glider (LBSG). A fost ulterior predat unui vas de luptă american.Vehiculele fără echipaj sunt potrivite pentru misiuni de spionaj deoarece nu pun în pericol un echipaj dacă sunt capturate sau pierdute. China nu este singura vizată de asemenea atenții nedorite. Coreea de Nord expune în capitala Pyongyang o dronă mare cu formă de torpilă pentru spionaj. Acel dispozitiv poate fi o dronă lansată de pe un submarin american.