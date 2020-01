Boris Johnson: Regatul Unit va fi mai deschis migranţilor africani după Brexit; tratamentul preferenţial faţă de europeni se va încheia

El a subliniat că ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, la sfârşitul lunii, va marca sfârşitul tratamentului preferenţial pentru migranţii europeni.





Pe de altă parte, Boris Johnson, a cărui ţară va găzdui summitul COP26 la Glasgow la sfârşitul anului, a anunţat o modificare a strategiei britanice de investiţii pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice.





În faţa unei săli pline de şefi de stat, printre care preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi liderul kenian Uhuru Kenyatta, şeful guvernului britanic şi-a arătat voinţa de a face din Regatul Unit „un investitor de prim plan” în Africa.„Sistemul nostru (de imigraţie) devine mai drept şi echitabil față de prietenii şi partenerii noştri din lumea întreagă şi va trata oamenii în acelaşi mod, indiferent de unde vin”, a declarat Boris Johnson.„Punând oamenii înaintea paşaportului lor, vom fi în măsură să atragem cele mai bune talente”, a adăugat el.Organizat cu mai puţin de două săptămâni înaintea ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, acest summit Marea Britanie - Africa trebuie să se soldeze cu anunţarea unor acorduri comerciale între companii britanice şi africane estimate la circa 6,5 miliarde de lire sterline (7,6 miliarde de euro).„Nu are sens ca Regatul Unit să reducă cantitatea de cărbune pe care o consumăm” dacă o facem pentru a încuraja în acelaşi timp statele africane să folosească mai mult cărbune, a argumentat el. „Respirăm toţi acelaşi aer, trăim sub acelaşi cer. Când emisiile de carbon cresc şi planeta se încălzeşte, suferim toţi”, a adăugat el.„Niciun cent al contribuabililor britanici nu va fi investit direct în extragerea de cărbune sau arderea lui pentru a produce electricitate”, a continuat Boris Johnson. „Ne vom concentra în schimb pe susținerea tranziţiei spre alternative zero sau scăzute de carbon”.