Reportaj Euronews: "Nepotism politic" în Ungaria: Fondurile europene pentru agricultură merg la prietenii lui Orbán?

Pătrunzând mai adânc în ceața groasă a Ungariei vedem terenuri gestionate de cei mai buni prieteni ai premierului. Drona descoperă lucrări de construcție pe o moșie veche de 200 de ani care aparţinea împăratului şi care astăzi face parte din proprietatea clanului familiei Orbán.





Gabi ne duce pe terenuri deținute de Lőrinc Mészáros. Cei care cunosc „din interior” realitatea maghiară îl numesc omul de paie al lui Viktor Orbán, cel care gestionează sub acoperire o mare parte din averea lui Orbán. Cei doi sunt legați de relații de afaceri multiple, inclusiv de contracte de proprietate asupra terenurilor.









Primul ministru Orbán critică UE, însă este fericit că Ungaria primește masive subvenții agricole europene. Faptul că guvernul este cel care distribuie şi dispune închirierea terenurilor din estul Ungariei a paralizat traiul unor fermieri locali.





Oamenii de afaceri din orașele din estul Ungariei, la granița cu România (în special din Debrecen), au creat în sate adrese false cu scopul de a participa la licitații pentru achiziționarea de terenuri.





În anii '90 familia Tóth a construit de la zero o fermă de lactate. În perioada 2008-2014, ferma familiei a obținut sprijinul UE pentru a rămâne competitivă. Numai că, din păcate, contractul lor de închiriere pe termen lung nu a fost reînnoit. Nu se cunosc motivele.







"Acestea sunt cele 6 hectare ale clădirilor fermelor noastre înconjurate de 170 de hectare, care cândva au fost pășuni pentru vacile noastre. Acum însă ne-au fost luate de altcineva, așa că nu mai putem merge nicăieri pentru a găsi un loc de păscut pentru animalele noastre“.









Până de curând, Kishantos era o fermă ecologică splendidă care făcea şi agroturism. Păcat doar că terenul a fost substras cooperativei locale și a fost împărțit în opt parcele.



Gabi ne explică care sunt „trucurile murdare” aplicate pentru acapararea terenurilor agricole din Ungaria.





Guvernul însă respinge acuzațiile, susținând că redistribuirea terenurilor este perfect legală și că este important să se construiască mari entități agricole care să fie competitive cu cele din Europa de Vest.





Oligarhii maghiari abuzează într-adevăr de puterea lor, acaparând terenurile agricole și folosind banii contribuabililor europeni pentru a-și umple buzunarele? Reporterul Euronews , Hans von der Brelie, a urmărit îndeaproape acest caz, cu colaborarea unor mijloace media de investigaţie maghiare și a diverse organizații precum Greenpeace, realizând un reportaj interesant pentru programul "Unreported Europe", citează Rador. Ne aflăm în faţa unui adevărat caz de „nepotism politic”?"Da, exact asta se întâmplă! Hai să vedem cu drona", spune jurnalista Gabi Horn."Hatvanpuszta este deținută de tatăl premierului. Și mulți se întreabă: de unde provin banii pentru această dezvoltare? Și de ce prietenii și rudele guvernului au mereu cele mai bune contracte de proprietate?"Euronews i-a cerut un interviu lui Mészáros, însă acesta a refuzat. "Aproape toată această zonă este deținută de Lőrinc Mészáros, un prieten din copilărie al lui Viktor Orbán și a familiei primului ministru, de prietenii săi și de asociații în afaceri. Deseori, terenurile au fost închiriate unor prieteni ai partidului guvernamental Fidesz, unor rude, sau unor persoane apropiate”, adaugă Gabi HornCu cât suprafața închiriată sau cumpărată este mai mare, cu atât mai mare este şi sprijinul financiar primit de la Uniunea Europeană. Potrivit fostului secretar de stat pentru agricultură György Raskó, 80% din venitul net al fermierilor maghiari este generat din subvenții.„Crony Economy este deja o realitate în Ungaria și există prieteni ai premierului care au fost [...] discriminați pozitiv, aș spune așa, [...] având acces la diferite fonduri", explică György Raskó.Aici, în orașul Berettyóújfalu, întâlnim câțiva fermieri. Care sunt foarte supăraţi. „Amicii partidului Fidesz au obținut pământurile: din păcate există mulți agricultori falşi [...] Cei adevărați, ca noi, nu au obținut nimic”, spune cu amărăciune păstorul Zsigmond Mavranyi."Acești fermieri falşi nu au nici un fel de experiență în agricultură. Nici măcar nu au venit să vadă pășunile. 90% dintre ei nu au nici măcar animale. Dar nici animalele noastre nu le lasă să pască", adaugă Roland Karácson.Probleme peste probleme: de exemplu un nou contract de închiriere din patru pare să nu fie în regulă. Pentru a obține contractul, spun ei aici, trebuie să plătiți o mită de două milioane de forinți (aproape 6.000 de euro). Gyula însă, nu mai are acești bani. Când a participat la licitație, împreună cu alţi doi păstori locali, a pierdut."Pământul l-au obţinut cei care erau mai apropiați de putere", explică laconic Gyula Buj. "Aveam 600 de oi, dar lor nu le păsa ce s-ar fi întâmplat cu ele. Cineva ne-a spus că problema consta în faptul că ar fi trebuit să luăm o cutie, s-o umplem cu bani şi s-o înmânăm oamenilor potriviți. De-asta nu am avut o pășune“.Jurnalista de investigații Gabi Horn se încălzește în bucătăria lui Erika Bajkor Tóth și a mamei sale. Suntem în Hortobágy, în estul Ungariei, unde se află şi un faimos Parc Național.Familia avea aproape 500 de vaci de lapte. Astăzi au mai rămas 300. Fără acces la pășunat, Erika trebuie să cumpere furaje scumpe tot anul, iar visul său de a trăi graţie unei ferme moderne este foarte probabil să se destrame. "Familia mea a fost grav afectată, deoarece tatăl meu s-a îmbolnăvit de depresie și a murit la scurt timp după, din cauza acelei tragedii", adaugă Erika Bajkor Tóth.Scandalurile legate de închirierea și vânzarea de terenuri au declanșat o multitudine de procese. În fața Palatului de Justiție din Budapesta o întâlnim pe Katalin Rodics, care lucrează pentru Greenpeace Ungaria. "Terenurile au fost distribuite prietenilor lui Orbán și susținătorilor guvernului, iar Ungaria a devenit o țară a câtorva mari oligarhi", spune sibilin Katalin Rodics.Cu activista Greenpeace Katalin Rodics, jurnalista de investigație Átlátszó Gabi Horn, şi cu Éva Ács ne întâlnim înainte de o importantă audiere la tribunal. Éva este directorul celebrei ferme Kishantos, caz discutat și la Curtea Europeană de Justiție din Strasbourg. Astăzi, câmpia din jurul fermei Kishantos este cultivată folosindu-se tot felul de substanțe chimice.Eva îl acuză pe premierul Orbán, fiind convinsă că el este cel care a decis sfârșitul fermei Kishantos. "Am fost atacați de un grup de paznici aici, la ferma noastră. Au fost trimiși de stat. Iar această fermă ecologică de 452 de hectare, a fost distrusă în acea zi groaznică", își amintește Éva Ács.Revenim la Budapesta. Gabi ne conduce la sediul Átlátszó. Locul de muncă este împărțit cu alte ONG-uri. În urmă cu câteva săptămâni, extremiștii de dreapta au atacat edificiul.Hans von der Brelie, Euronews: Dar aici, în Ungaria, nu există o limită legală cu privire la cât de mult poate cumpăra o persoană?Gabi Horn, jurnalist de investigație Átlátszó: Da, există o lege în acest sens, însă se poate jongla şi cu legea şi astfel diverse grupuri de interese din jurul mai multor oligarhi au reușit să se îmbogățească datorită contractelor publice, datorită unor contracte bune încheiate cu guvernul Fidesz sau cu premierul însuși.Gabi și colegii săi din Átlátszó au câștigat mai multe premii pentru că au căutat în profunzime prin ceața maghiară...Articol de Hans von der Brelie, Euronews (traducere Rador)