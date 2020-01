VIDEO Proteste în Liban: Peste 160 de persoane rănite în confruntările dintre protestatari și poliție

Peste 160 de persoane au fost rănite sâmbătă în confruntări între protestatarii antiguvernamentali și forțele de ordine la Beirut, potrivit unui nou bilanț al Crucii Roșii din Liban, relatează AFP.

”Peste 65 de oameni au fost transportați la spitale (...) în timp ce alți peste 100 erau tratați la fața locului”, a spus un purtător de cuvânt al Crucii Roșii pentru AFP, adăugând că răniții sunt atât dintre protestatari, cât și dintre forțele de ordine.

Riot police have declared war on us in downtown Beirut. The most aggressive use of tear gas I've witnessed. There is a clear political decision to end the uprising. They will fail to stop us. #Lebanon #لبنان__ينتفض#لبنان_يثور pic.twitter.com/hV6Go19IGF