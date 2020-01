VIDEO Protestele din Franța față de modificarea sistemului de pensii. Mai multe persoane au încercat să intre cu forța într-un teatru din Paris în care se afla Macron

Protestatarii care se opun schimbărilor propuse de guvernul francez în sistemul de pensii au încercat să intre cu forța într-un teatru din Paris, unde președintele Emmanuel Macron și soția sa au participat la un spectacol, relatează Reuters.

O mulțime de oameni s-a strâns în fața Teatrului Des Bouffes du Nord vineri seară după ce cuplul a ajuns pentru a vedea un spectacol. Imaginile video postate pe rețelele de socializare ar arătat protestatari scandând ”Macron, demisia”, iar la un moment dat au încercat să intre în sala din apropierea Gării de Nord.

Anti-#Macron protesters storm a theater (théâtre des #BouffesDuNord in Paris) while the #Emperor is inside visiting.



Police force out the protesters and have to beat them back from the presidential motorcade as Macron escapes#MacronDemission #GiletsJaunes pic.twitter.com/Xm4ouDrgFX