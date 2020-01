Premierul Muntenegrului declară că este deschis pentru negocierea unui acord cu Mitropolia Muntenegrului şi Litoralului

Premierul Muntenegrului, Duško Marković, a declarat că guvernul său rămâne deschis pentru discuţii cu toate comunităţile religioase din Muntenegru. Duško Marković a subliniat că la adoptarea Legii privind libertatea religioasă s-au respectat toate recomandările Comisiei de la Veneţia, dar în ultimul timp Muntenegru a fost ţinta unei campanii mediatice agresive, care a avut drept obiectiv destabilizarea statului, potrivit Rador.







"Imediat ce îşi exprimă dorinţa, suntem deschişi pentru discuţii cu Mitropolia Muntenegrului şi Litoralului (cea mai mare eparhie a Bisericii Ortodoxe Sârbe; n.r.) pentru ajungerea la un acord" - a declarat Marković, adăugând că se aşteaptă ca partidele de opoziţie din Muntenegru să demonstreze maturitate şi răspundere faţă de alegători. Marković a declarat că ţara a fost victima unui război hibrid.







"În pofida numeroaselor activităţi subversive la care am fost expuşi şi la care am fost martori în ultimele săptămâni am reuşit să apărăm securitatea şi valorile societăţii noastre" - a subliniat Marković, adăugând că Muntenegru a a rezistat unei campanii mediatice agresive, de dezinformări și ştiri false, care a vizat inducerea unuei stări de nelinişte printre cetățeni, în rândul populaţiei, tulburarea ordinii publice şi provocarea de instabilitate. "Astăzi, Muntenegru este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere a Europei. Rata de creștere economică ridicată și investițiile interne și străine au dus la o creștere a numărului de angajați și la o scădere a numărului de șomeri din Muntenegru"- a declarat Marković.