Oligarhul Vladimir Plahotniuc are interdicție de a intra în SUA, din cauza actelor de corupție

Vladimir Plahotniuc, dar și soția și copiii lui vor avea interdicția de a intra în SUA, din cauza actelor de corupție. ”Actele de corupție ale lui Vladimir Plahotniuc au subminat statul de drept și au compromis sever independența instituțiilor democratice din Moldova, a anunțat secretarul american de stat, Mike Pompeo, pe Twitter. Informația a fost făcută publică și pe site-ul Departamentului de Stat

Vladimir Plahotniuc's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.