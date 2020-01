Londra poate colabora cu Huawei fără să compromită legăturile cu Washingtonul (șeful MI5)

Aceste declarații ar putea alimenta speculațiile privind o eventuală undă verde acordată de premierul Boris Johnson pentru participarea gigantului chinez la rețeaua mobilă 5G a Regatului.Statele Unite fac presiune asupra europenilor, inclusiv asupra Marii Britanii, pentru a exclude Huawei, invocând legături ale companiei cu guvernul chinez și faptul că aceste echipamente ar putea fi folosite pentru spionaj, ceea ce Huawei neagă.Întrebat despre posibilele efecte negative asupra relațiilor în domeniul informațiilor cu Washingtonul, șeful serviciului britanic de informații interne a declarat că nu are "motive în prezent să gândească asta", într-un interviu pentru Financial Times.Parteneriatul dintre Statele Unite și Marea Britanie este "foarte strâns și de încredere", a adăugat Parker, care urmează să părăsească această funcție în aprilie.Cooperarea are loc în special în cadrul "Five Eyes", parteneriatul serviciilor de informații dintre Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă.Această declarație a șefului MI5 intervine în condițiile în care, potrivit presei britanice, o delegație americană se află luni la Londra pentru a convinge guvernul britanic să nu colaboreze cu Huawei.Regatul Unit a amânat în mai multe rânduri decizia privind Huawei, în special din cauza alegerilor parlamentare din decembrie. Dar, potrivit presei britanice, decizia este de acum iminentă și ar putea fi anunțată în ianuarie.În aprilie 2019, presa britanică a scris că guvernul conservator condus atunci de Theresa May era pe punctul de a aproba o participare limitată a Huawei la rețeaua 5G. Producătorul chinez ar fi urmat să fie implicat în infrastructurile mai puțin sensibile, dar nu în „inima” rețelei.