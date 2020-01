Trump avertizează Iranul: „Nu mai poate exista un nou masacru asupra manifestanților pașnici”

„Guvernul din Iran trebuie să permită grupurilor pentru apărarea drepturilor omului să monitorizeze și să transmită informații de la fața locului cu privire la protestele în desfășurare ale poporului iranian. Nu mai poate exista un alt masacru asupra manifestanților pașnici, și nici o întrerupere a internetului. Lumea se uită”, a scris Donald Trump într-un mesaj postat sâmbătă pe Twitter.

Trump a postat apoi același mesaj și în limba persană.



The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.