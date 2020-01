Sultanul Qaboos al Omanului moare la 79 de ani

Sultanul Qaboos venise la putere în anul 1970, printr-o revoluție de catifea, cu sprijin britanic, detronându-l pe tatăl sau.Sultanul Qaboos bin Said Al Said din Oman, cel mai longeviv conducător din lumea arabă, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunțat presa de stat, scrie BBC În urmă cu o luna se întorsese din Belgia, unde făcuse investigații medicale. Au existat rapoarte că ar fi suferit de cancer. Folosind bogăția Omanului în petrol, acesta a angajat statul pe calea dezvoltării.Sultanul nu a fost însurat și nu are moștenitori. În Oman au fost declarate 3 zile de doliu național.Conform statutului casei regale, în termen de trei zile, Consiliul Casei Regale (care cuprinde 50 de bărbați), are misiunea de a alege un succesor la tron.