Jurnalista Samira Ahmed a câștigat procesul cu BBC pentru plată echitabilă. „Era plătit de peste șase ori mai mult decât reclamanta pentru același gen de muncă” - a arătat instanța

Foto: Flickr/ Foreign and Commonwealth Office

Prezentatoarea Samira Ahmed a câștigat procesul în care a arătat că suma de 700.000 de lire sterline primită în calitate de gazdă a emisiunii Newswatch de la BBC a fost mai mică decât cea plătită lui Jeremy Vine, prezentatorul emisiunii Points of View realizat pentru aceeași rețea, relatează Mediafax.Decizia unanimă pronunțată de Tribunalul Forțelor de Muncă a fost că activitățile prestate de cei doi jurnaliști au fost similare, iar BBC nu a reușit să arate că diferența dintre salarii nu s-a datorat diferenței de sex dintre angajați.Ahmed a anunțat că este „bucuroasă că s-a rezolvat”.„Nicio femeie nu vrea să ia măsuri împotriva propriului angajator”, a arătat jurnalista, care a specificat: „Iubesc să lucrez pentru BBC”.Rețeaua de televiziune a negat acuzațiile și a comentat: „Regretăm că în acest caz s-a ajuns la tribunal”.BBC a dat asigurări că „va găsi împreună cu Samira un mod de a merge mai departe într-o direcție bună”.Ahmed a mulțumit Uniunii Naționale a Jurnaliștilor (National Union of Journalists - NUJ), echipei sale de avocați și „tuturor - toți bărbații și femeile care m-au sprijinit în această chestiune a plății echitabile”. Jurnalista a precizat: „Abia aștept să îmi fac treaba în continuare și să dau știri, nu să fiu eu însămi o știre”.Ahmed a spus în fața tribunalului că nu poate să înțeleagă „cum a fost posibil să primească o femeie un salariu micșorat atât de mult în comparație cu Jeremy Vine, un bărbat care prezenta o emisiune asemănătoare cu a ei și muncea în același mod cu ea”.Vine primea 3.000 de lire sterline pentru fiecare episod al emisiunii sale de la BBC One, în perioada 2008 - 2018. Ahmed nu primea decât 440 de lire sterline pentru fiecare ediție a emisiunii pe care o prezintă la BBC News Channel și BBC Breakfast.Decizia tribunalului a arătat că „Diferența este izbitoare în acest caz. Jeremy Vine a fost plătit de peste șase ori mai mult decât reclamanta pentru același gen de muncă”.Rețeaua a încercat să arate că Ahmed a fost plătită cu aceeași sumă pe care o primea predecesorul ei din emisiunea Newswatch, Ray Snoddy. Compania a recunoscut totuși că sistemul de plată practicat în trecut „nu era destul de transparent și de corect” și că „am făcut schimbări importante pentru a corecta acest lucru”.