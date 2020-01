Justiția americană i-a dat autorizația lui Trump de a utiliza 3,6 miliarde de dolari pentru construirea zidului de la frontiera cu Mexicul

O Curte de Apel l-a autorizat pe președintele american Donald Trump să utilizeze 3,6 miliarde de dolari din bugetul Pentagonului pentru construirea zidului de la frontiera cu Mexic, o promisiune pe care a făcut-o în campanie, relatează AFP.

În decembrie, un tribunal federal a blocat utilizarea acestor fonduri, destinate să ridice o barieră de aproximativ 800 de kilometri la frontiera de sud.

Sesizată de urgență de guvern, o curte de apel din New Orleans a suspendat miercuri seară această decizie în așteptarea unei decizii finale. Deși temporară, această decizie permite administrației Trump să înceapă să folosească fondurile.

”Curtea Supremă a Statelor a blocat recent o decizie similară luată de un alt tribunal”, a justificat Curtea de Apel, referindu-se la o decizie luată în iulie de Înalta Curte a țării care a autorizat utilizarea a 2,5 miliarde de dolari din fonduri militare pentru ridicarea unei secțiuni a zidului.

Justiția ”ne-a dat undă verde pentru a începe una dintre cele mai importante secțiuni a zidului absolut necesar la frontiera de sud”, a spus Donald Trump într-un mesaj pe Twitter. ”Întregul zid este în curs de construcție și suntem pregătiți să începem”, a adăugat Trump.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!