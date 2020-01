VIDEO Israelul a făcut progrese în realizarea unui laser care poate intercepta rachete, anunță ministrul Apărării

Laserul de nouă tehnologie ”face ca aparatul de securitate să fie mai letal, mai puternic și mai avansat”, a spus ministrul Apărării, Naftali Bennett.

Vorbind despre acest nou instrument de război, Bennett a spus că ”vom adăuga o sabie laser când vom avea de a face cu amenințări din Nord sau Sud”.

”Ar fi bine ca inamicii Israelului să nu ne testeze rezolvarea sau abilitățile”, a adăugat ministrul.

Generalul Yaniv Rotem, șeful Direcției de Cercetare și Dezvoltare din cadrul Ministerului Apărării, a spus că investițiile făcute de Direcția pe care o conduce au plasat Israelul printre țările de top în domeniul sistemelor laser de mare energie.

Ministerul a lucrat peste 10 ani la tehnologia laser pentru a putea dezvolta platforme care să intercepteze o varietate de amenințări, a mai spus generalul.

”Este o soluție la atacurile cu rachete”, a spus Dubi Oster, din cadrul Departamentului de Apărare.

”Este o armă pe care nu o vezi sau auzi”, a spus Rotem, adăgând că, mergând pe electricitate, fiecare interceptare va costa câțiva dolari.

Today the DDR&D has revealed a technological breakthrough in the development of high-energy lasers for the interception of long- range threats. This technology will prompt a strategic change in the defense capabilities of the State of Israel.

