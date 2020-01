Conducta strategică de gaze pentru Serbia: Vučic la Istanbul la punerea în funcţiune a unei secţiuni a gazoductului Turkish Stream

În secţiunea respectivă a conductei Turkish Stream gazul rusesc din Anapa, Federaţia Rusă, va ajunge până la orașul turcesc Kıyıköy prin conducte pe sub Marea Neagră. Potrivit anunțurilor anterioare ale președintelui turc, Recep Tayyip Erdoğan, un număr mare de oficiali vor participa la marea deschidere a acestei secţiuni de gazoduct.De altfel, Rusia construiește gazoductul Turkish Stream cu două conducte, cu o capacitate totală de aproximativ 31,5 miliarde de metri cubi de gaz pe an. Prima ramură a conductei este destinată furnizării pieței interne a Turciei, iar a doua ramură pentru țările din sudul și sud-estul Europei, în timp ce capacitatea fiecărui braț de conductă este de 15,75 de miliarde de metri cubi de gaz pe an. A doua ramură a conductei merge din Turcia prin Bulgaria şi Serbia, şi după aceea mai departe spre Ungaria, iar planul este să continue spre Slovacia și Austria.Primele cantităţi de gaz din Turkish Stream vor trece prin conducta principală de gaze din Serbia în a doua jumătate a anului, cel mai probabil în luna octombrie, când începe următorul sezon de folosire a gazelor pentru încălzire, a anunțat anterior ministrul sârb al energiei și minerului, Aleksandar Antić.Instalarea conductelor de-a lungul gazoductului din Serbia de 403 de kilometri a fost finalizată, a afirmat Antić şi a adăugat că este necesar să se termine stațiile de măsurare și o stație mare de comprimare în vecinătatea localităţii Zabar, care ar trebui să asigure funcția completă a conductei. Staţia de comprimare ar trebui să fie finalizată în a doua jumătate a acestui an.La darea în funcţiune a stației de comprimare din Bulgaria și a stației menționate din Serbia, va fi asigurată presiunea necesară pentru ca gazul să continue să curgă în Ungaria și mai departe către depozitele de gaz din Europa Centrală.„Așa cum era planificat, anul trecut am terminat amplasarea conductelor de la granița cu Bulgaria până la granița cu Ungaria. Este un proiect care a fost realizat cu o dinamică extraordinară, având în vedere că primele activități au fost demarate la sfârșitul lunii aprilie a anului 2019 și deja în decembrie au existat 403 kilometri de conducte puse”, a adăugat Antić.Este de așteptat ca în a doua jumătate a acestui an, adică de la începutul următorului sezon de gaz, care are loc în octombrie, să înceapă să fie livrate primele cantităţi de gaze din Bulgaria spre Serbia. Ungaria va primi gaz mai târziu, după construcția stațiilor de comprimare de pe teritoriul ei.