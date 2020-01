VIDEO Erdogan și Putin au inaugurat gazoductul TurkStream care alimentează Turcia și Europa cu gaz rusesc

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul său rus Vladimir Putin au inaugurat oficial miercuri gazoductul TurkStream care simbolizează reconcilierea lor și va transporta peste 30 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc în Turcia și Europa, relatează AFP.

În cadrul unei ceremonii cu mare fast la Istanbul, Erdogan a calificat deschiderea acestui gazoduct drept ”un eveniment istoric pentru relațiile turco-ruse și harta energetică regională”.

”Parteneriatul între Rusia și Turcia se întărește în toate domeniile în ciuda eforturilor celor care se opun”, a spus Putin.

