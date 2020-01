Experții cred că ne îndreptăm spre o pauză în escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, după riposta calibrată a Teheranului / „Ceea ce trebuie așteptat acum este lovitura de pumnal din spatele cortinei”

După ce au promis să răzbune moartea lui Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene în Orientul Mijlociu, Iranul a lansat 22 de rachete asupra unor baze ale coaliției internaționale care găzduiesc soldați americani în Irak.A doua zi după funeraliile generalului iranian, unde o mulțime imensă a cerut răzbunare, Teheranul a lovit cu atenție foarte mare la simbolistică: tirurile sale au avut loc exact la ora la care o dronă americană l-a ucis pe generalul Soleimani în Bagdad, în urmă cu cinci zile.Tirurile iraniene par însă să nu fi făcut nicio victimă în rândul militarilor americani și al partenerilor lor externi. "Evaluarea pagubelor și a victimelor este în curs. Până acum, totul merge bine!", a scris pe Twitter președintele american Donald Trump."Nu căutăm escaladarea sau războiul", a asigurat șeful diplomației iraniene Mohammad Javad Zarif, care a precizat că represaliile "proporționale" din timpul nopții s-au "terminat". Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat însă că această "palmă în fața" Statelor Unite "nu este suficientă".După părerea mai multor analiști, guvernul iranian a acționat mai degrabă pentru opinia sa publică, alegând o ripostă care să evite provocarea unei confruntări la scară mare cu dușmanul său istoric."Cu aceste atacuri, Teheranul și-a dovedit capacitatea și hotărârea de a răspunde la atacurile americane, salvându-și astfel imaginea, alegând cu grijă țintele pentru a evita victime și pentru a provoca astfel o reacție a lui Trump", spune Annalisa Perteghella, specialistă în Iran la Institutul italian de analiză geopolitică Ispi. "Mingea este acum în terenul americanilor".Iranienii au încercat "un atac foarte proporționat care să nu fie de natură să provoace riposta promisă de Trump", arată și François Heisbourg, expert la Fundația pentru cercetări strategice (FRS)."Din partea iraniană, este clar un semnal de stopare a procesului de escaladare. Adevărata întrebare acum este ce va face Trump", subliniază el.După părerea a numeroși analiști, Teheranul își va continua activitățile subversive în regiune, prin intermediului proxy-urilor sale."Riposta iraniană a fost un foc de artificii, dă impresia unei riposte deoarece nu au interesul să agite apele. Ceea ce trebuie așteptat acum este lovitura de pumnal din spatele cortinei, care va veni mai târziu", arată Thomas Flichy de La Neuville, cercetător la universitatea Oxford și profesor de geopolitică la Rennes School of Business."Nimeni nu își dorește o confruntare la mare scară, nici Trump, din rațiuni electorale, nici de partea iraniană, deoarece Teheranul nu are mijloacele, nici economice, nici militare. Dar acest tip de situație poate derapa. Riscurile sunt foarte ridicate", avertizează Marc Finaud, fost diplomat francez și expert la think-tank-ul Geneva Center for Security Policy.Cu aceste lovituri, "iranienii își spală onoarea, ceea ce este un factor foarte important din cauza valorii lui Soleimani. Întrebarea este dacă acest lucru va fi suficient", spune și John Raine, expert în geopolitică la think-tank-ul britanic International Institute for Strategic Studies (IISS).Acesta se teme că Teheranul are în vedere "atacuri împotriva intereselor americane din regiune, în special în țările unde Iranul are pârghii operaționale".