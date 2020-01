Diplomație Iran: îngrijorări cu privire la soarta deținuților străini

Tensiunile crescute dintre Statele Unite și Republica Islamică trezesc temeri de repercusiuni asupra deținuților, adesea bi-naţionali, proveniţi din țările occidentale. "Joanne White, mama unui cetățean american încarcerat în Iran, trăieşte de un an şi jumătate un coșmar", relatează "Los Angeles Times". Iar acum lucrurile se înrăutățesc. "De la asasinarea generalului iranian Qassem Suleimani, se înmulţesc mărturiile pline de îngrijorare ale rudelor deținuților în presa britanică și americană, potrivit Rador."Se estimează că 15 cetățeni ai acestor două țări se află în prezent în spatele gratiilor în Iran", precizează "The Daily Telegraph". Atâția oameni care pot fi folosiți ca ostatici și ca monedă de schimb în cazul în care situația se va deteriora şi mai mult". Condamnaţi pentru spionaj, cum este cazul antropologului franco-iranian Fariba Adelkhah şi al colegului său, francezul Roland Marchal, sau pentru injurii la adresa Ghidului suprem iranian, mare parte dintre aceşti deţinuţi sunt bi-naţionali.Un statut pe care autoritățile din Teheran nu îl recunosc și care reduce opțiunile capitalelor occidentale. Potrivit ziarului londonez, "Ministerul Afacerilor Externe britanic nu i-a fost de mare ajutor soției lui Anoosheh Ashoori", arestat în 2017 în timp ce își vizita mama în vârstă și condamnat anul trecut la 10 ani de închisoare pentru spionaj în numele Mossadului. "Biroul de Externe i-a spus că Marea Britanie nu poate face mare lucru, deoarece Iranul nu tolerează dubla naționalitate".Pentru ea, "soțul ei nu mai are nici cea mai mică șansă de a fi eliberat într-un viitor apropiat". La rândul său, anglo-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe se teme, de asemenea, că va fi nevoită să-și execute întreaga sentință, 5 ani, pentru conspirație împotriva guvernului iranian. "Numărându-se printre cei mai mediatizați prizonieri, Zaghari-Ratcliffe se teme chiar de o prelungire a șederii sale în temnițele regimului", mai scrie "The Daily Telegraph".