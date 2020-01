Faze tari: Un bărbat a fost trezit noaptea de un hoț care îi sugea degetele de la picioare; Suma pentru care s-a vândut un ton roşu uriaş, de 276 de kilograme

Autoritățile din Statele Unite caută un bărbat suspectat că a intrat prin efracție în casa altui bărbat și i-ar fi supt degetele de la picioare în timp ce acesta dormea. Incidentul s-a petrecut în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, în Florida. Victima s-a trezit în timpul nopții și l-a găsit pe spărgător la picioarele patului său. Biroul șerifului din Comitatul Manatee a relatat că victima i-ar fi spus agresorului că nu are bani, suspectul răspunzând că se afla acolo “să îi sugă degete de la picioare”. Cei doi s-au luat la harță, iar suspectul a fugit din casă, notează Știrile Pro Tv

Toyota are planuri ambițioase, iar unul dintre acestea este reprezentat de construirea de la zero a unui oraș complet ieșit din comun. ompania a anunțat în cadrul CES 2020 că va folosi un teren de 70 de hectare (locul unei foste fabrici de mașini a companiei) de la baza Muntelui Fuji din Japonia pentru a construi un oraș neobișnuit. Locuitorii orașului vor ajunge să locuiască printre o serie de tehnologii și proiecte la a căror dezvoltare lucrează compania. Este vorba de vehicule autonome, produse dde mobilitate, proiecte din domeniul roboticii, sau chiar elemente din zona smart home, potrivit Playtech.ro

Peste 5.000 de km prin ger, viscol și zăpezi Un aventurier din Australia a doborât recordul pentru cea mai lungă călătorie efectuată fără ajutor de-a lungul Antarcticii, el parcurgând 5.306 kilometri în cadrul unei dificile expediţii care a durat 58 de zile. Doctor Geoff Wilson, care a depăşit recordul precedent cu 206 kilometri, a declarat că ultimii 14 kilometri ai călătoriei, către staţia rusească Novolazarevskaia (Novo), au fost ”dificili”. ”De îndată ce am trecut de micul munte, am văzut punctele din Novo la circa 500 de picioare (152 metri) mai jos de mine”, a scris marţi temerarul pe blogul său, The Longest Journey. Medicul veterinar în vârstă de 49 de ani a utilizat o pânză de navigaţie pentru a se adapta la condiţiile periculoase, însă a povestit că acest ”zmeu” a fost ”complet depăşit” de situaţie, arată Libertatea