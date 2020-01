Erdogan închide Strâmtoarea Bosfor - Convenţia de la Montreux a devenit trecut

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan doreşte acum să închidă Strâmtoarea Bosfor, după cum a declarat ieri în cadrul unui interviu pentru CNN. Pentru prima dată Erdogan a afirmat deschis că denunţă Convenţia de la Montreux în favoarea Canalului Istanbul, punând capăt liberei navigaţii, potrivit Rador care citează site-ul grec tanea.gr





Preşedintele turc a subliniat că, potrivit planurilor guvernului turc, prin Strâmtoarea Bosfor vor trece numai navele de mărfuri uscate în timp ce celelalte nave vor trece prin Canalul Istanbul unde însă nu va mai fi în vigoare convenţia de la Montreux. "Gândiţi-vă cum e să folosească Strâmtoarea şi să nu câştigaţi nimic. Dar pentru Canalul Istanbul vor fi create drepturi, cum se întâmplă şi cu Canalul Suez. Noi vom merge înainte cu planul nostru", declarase recent preşedintele turc pentru ca ieri să susţină clar la CNN Turk că "Convenţia de la Montreux împreună cu Strâmtorile este istorie".





"Canalul Istanbul va reduce traficul pe Bosfor. Prin Strâmtoarea Bosfor vor trece doar navele de mărfuri uscate. Convenţia de la Montreux se referă şi este angajantă doar pentru Strâmtori. Canalul este în afara Convenţiei de la Montreux. Convenţia de la Montreux împreună cu Strâmtorile este istorie", a spus preşedintele turc.





Convenţia de la Montreux sau Convenţia despre regimul Strâmtorilor (Montreux Convention Regarding the Regime of the Turkish Straits) este o convenţie care se referă la regimul strâmtorilor Bosfor şi Dardanele. Semnată în 1936, Convenţia cedează Turciei controlul strâmtorilor Bosfor şi Dardanele şi reglementează activitatea militară în regiune.





Părţile semnatare ale Convenţiei (şi anume statele de la Marea Neagră: Bulgaria, România, Uniunea Sovietică, Turcia, dar şi Australia, Franţa, Grecia, Italia, Anglia, Iugoslavia) recunosc şi confirmă principiul liberei tranzitări şi navigaţii pe cale maritimă a Strâmtorilor: "pe timp de pace, navele comerciale se vor bucura de liberă tranzitare şi navigare prin Strâmtori, zi şi noapte, sub orice pavilion şi cu orice tip de încărcătură".





Convenţia acordă Turciei controlul deplin asupra strâmtorilor şi garantează libera navigaţie pentru navele nemilitare pe timp de pace. Permite Turciei militarizarea Strâmtorilor.







Planul preşedintelui turc prevede că până în 2021 va fi construit 60% din canal urmând ca proiectul să fie finalizat în 2025. Canalul Istanbul va costa circa 10 miliarde de dolari şi va avea o lungime de 43 de kilometri. Prin portul Küçükçekmece va ajunge în Marea Marmara, trecând prin păduri, suprafeţe agricole şi izvoare de apă dulce.Permite şi tranzitarea de către navele de război ale ţărilor riverane cu notificare cu o săptămână înainte şi sub anumite condiţii de tonaj, gabarit, armament etc. Limitează semnificativ trecerea navelor de război care nu aparţin statelor de la Marea Neagră (preaviz, limită de tonaj, restricţii de armament, interdicţie pentru trecerea portavioanelor etc.).