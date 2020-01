VIDEO Procesul lui Weinstein, crucial pentru mișcarea #MeToo, a început la New York și ar putea dura șase săptămâni

Îmbrăcat cu un costum închis la culoare, fostul magnat al Hollywoodului a ajuns la puțin timp după ora 09,00 (14,00 GMT), ajutat de un cadru metalic, la tribunalul din Manhattan.Audierea, consacrată luni unor chestiuni tehnice, a început la puțin timp după ora 09,30 (14,30 GMT).Circa 15 femei s-au adunat pentru a protesta în fața clădirii, printre care și actrița Rosanna Arquette, care spune că a fost agresată sexual de Harvey Weinstein.De la primele dezvăluiri publicate de New York Times la începutul lui octombrie 2017, peste 80 de femei, printre care celebrități precum Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie sau Léa Seydoux, l-au acuzat pe magnatul altă dată venerat și care a produs multe filme oscarizate, că le-a hărțuit sau agresat sexual.Dar procesul nu vizează direct decât două dintre aceste acuzații, ceea ce demonstrează dificultatea de a construi un dosar penal fără probe materiale sau mărturii, pentru fapte care datează adeseori de mai mulți ani.Fosta asistentă de producție Mimi Haleyi îl acuză pe Harvey Weinstein că a agresat-o sexual în apartamentul său în iulie 2006.A doua prezumtivă victimă, anonimă, îl acuză că a violat-o în martie 2013 în camera unui hotel new-yorkez.Actul de acuzare, modificat în august, include o a treia femeie, actrița Annabella Sciorra, care afirmă că a fost violată de Weinstein în 1993.Aceste fapte sunt prescrise, dar ar trebui să permită acuzării să ilustreze capătul de acuzare privind comportamentul sexual de "prădător", pentru care producătorul de 67 de ani riscă închisoarea pe viață.O condamnare a fostului director al Miramax ar fi o victorie majoră pentru mișcarea #MeToo și organizația Time's Up, care combat hărțuirea sexuală și discriminarea."Acest proces este esențial pentru a arăta că oriunde prădătorii trebuie să dea socoteală și că ruperea tăcerii poate aduce schimbări reale", au afirmat cele 25 de femei care îl acuză pe acesta, într-un comunicat publicat vineri.Chiar dacă #MeToo a determinat căderea a numeroși oameni puternici, din 2017, cea mai mare parte a acestora au scăpat fără urmăriri penale.Singurul proces îl vizează pe cântărețul R. Kelly, acuzat anul trecut de agresiuni sexuale asupra unor femei, unele minore.Actorul american Bill Cosby a fost condamnat în septembrie 2018 la minim trei ani de închisoare, dar ancheta începuse înainte de dosarul Weinstein.Acest proces, prevăzut a dura șase săptămâni, se anunță drept unul din cele mai urmărite ale anului: circa 150 de ziariști, fără a-i număra pe cei acreditați în mod obișnuit la tribunalele new-yorkeze, au cerut accesul în sala de audieri care nu are decât o sută de locuri.Dacă Harvey Weinstein a devenit un paria pentru opinia publică, acuzarea este departe de a fi sigură că obține condamnarea producătorului, care a susținut tot timpul că a fost vorba de relații sexuale consimțite.Înainte de începerea procesului, avocații lui Weinstein, căsătorit de două ori și tată a cinci copii, au încercat să submineze mărturiile prezumtivelor victime. Aceștia au publicat sms-uri și mailuri care arată că acestea au menținut contactul cu el, la mai multe luni după presupusele fapte.Prima luptă va fi desemnarea juraților, cu principala sarcină a apărării de a elimina simpatizanții mișcării #MeToo. Aceasta ar urma să înceapă marți și ar putea dura două săptămâni.Într-un interviu realizat prim e-mail pentru CNN și publicat sâmbătă, Weinstein, care nu ar urma să depună mărturie la proces, a afirmat că vrea să-și dovedească nevinovăția.În caz de achitare, "mă voi concentra asupra copiilor mei, a sănătății mele", a declarat sexagenarul. Și, dacă va reveni la cinema, va fi pentru a "construi locuri care ajută la vindecarea și ușurarea celorlalți".