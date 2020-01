Nicolae Robu, despre o eventuală candidatură ca independent: Dacă timișorenii mă vor, voi candida

Trimis în judecată de DNA, alături de alți inculpați, în dosarul privind casele naționalizate, Nicolae Robu se pregătește să candideze pentru un nou mandat la primăria orașului.

Acesta a declarat, duminică, pentru MEDIAFAX, că dorește să rămână, în continuare, primar al Timișoarei, din partea PNL. El spune că acuzațiile care i se aduc nu contravin criteriilor de integritate din partid și că, până acum, nu s-a discutat despre posibilitatea ca PNL să-i retragă sprijinul.

„Eu sunt membru PNL, primar PNL și doresc să rămân în continuare PNL-ist și candidat PNL la funcția de primar al Timișoarei pentru că nu sunt acuzat de corupție, nu am făcut nimic imoral, este o judecată care se va produce la nivelul instanțelor și eu sper să îmi fie recunoscută nevinovăția. Până la ora actuală nu au existat discuții în partid, sunt doar discuții mediatice. Pentru că noi avem în partid criterii de integritate, dar ele vizează trimiterea în judecată pentru acte de corupție. Eu n-am făcut, nu m-a acuzat nimeni, nici măcar DNA-ul că aș fi comis vreun act de corupție.”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Nicolae Robu, primarul Timișoarei.

Întrebat dacă va candida ca independent, în situația în care PNL îi va retrage sprijinul, primarul Timisoarei a spus că important pentru el este ce simte din partea timișorenilor.

„Nu vreau să discut astfel de ipoteze. Eu am declarat că pentru mine este important ce simt din partea timișorenilor. Dacă simt că timișorenii doresc să le fiu primar în continuare, atunci desigur voi candida, asta am spus. Dacă dimpotrivă, voi simți că timișorenii nu mai doresc să fiu eu primarul Timișoarei, atunci ne vedem fiecare de drumul nostru. Nu m-am născut primar și nu mă cramponez de poziția aceasta”, a mai spus Nicolae Robu.

Primarul Timișoarei a fost trimis în judecată de DNA, alături de alți inculpați, în dosarul privind casele naționalizate, edilul fiind acuzat de procurori de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite în formă continuată. Prejudiciul este de peste 9 milioane de euro.

Dosarul vizează vânzarea frauduloasă și la preturi modice a peste 200 de imobile din Timișoara.

Nicolae Robu a reacționat imediat după decizia procurorilor DNA și a spus că nu are nimic în comun cu vânzarea/retrocedarea de locuințe valoroase, în zona centrală.

„Implicarea mea în dosar consistă exclusiv în semnarea a două contracte de vânzare-cumpărare pentru două locuințe de mică valoare, deloc centrale, ultramodeste, una de 25 mp, alta de 50 mp, dintr-un fund de curte, locuințe a căror vânzare nu a fost decisă de mine, ci de o comisie specială, înființată pe vremea precedentului Primar. Eu doar am semnat contractele, ne le-am dispus și le-am semnat sub garanția că ele respectă legea în toate privințele. Cu mine ca Primar nu s-a retrocedat nicio clădire, nicio locuință, nici către clanuri, nici către neclanuri, nici în centru, nici la periferie, dimpotrivă, cu mine ca Primar, au fost readuse în domeniul public, prin instanță, 3 clădiri spitalicești ultracentrale, ajunse la clanuri, precum și, după câțiva ani de lupte grele, toate cele 8 foste cinematografe -două ultracentrale!-, ținute în stand-by pt a se pune mâna pe ele de către unii-alții! Sunt cinstit 100%, așa cum am mai declarat și când pretind asta mă pot uita în ochii oricui!”, a spus Nicolae Robu la sfârșitul anului trecut.