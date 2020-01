MQ-9 Reaper - cea mai temută dronă din lume folosită în operațiunea în care a fost ucis generalul Soleimani

Aceste aeronave au fost gandite pentru astfel de misiuni. Scopul lor principal este gasirea si neutralizarea de tinte, iar ca rol secundar au culegerea de informatii, potrivit US Army, scrie Mediafax.ro. SUA detine aproximativ 195 de drone MQ-9 Reaper. Vehiculul aerian are o greutate de 2,22 tone, o autonomie de 1.850 de km si poate zbura la o altitudine maxima de 15.240 de metri.Drona, subsonica (viteza maxima de 370 km/h) si propulsata de o elice, este produsa de General Atomics Aeronautical Systems.MQ-9 Reaper a avut primul zbor in urma cu 19 ani. Neavand echipaj, drona poate fi operata de oriunde din lume de un pilot. Au fost cazuri cand unitati MQ-9 Reaper care operau in Orientul Mijlociu au fost controlate de militari aflati intre granitele SUA, la mii de kilometri distanta. Arma principala folosita de aceste drone sunt rachetele aer-sol AGM-114 Hellfire. Acestea pot fi folosite si impotriva altor aeronave mai incete, precum elicopterele sau alte drone. Cel mai probabil, in cazul Soleimani au fost folosite tot astfel de rachete. Rachetele Hellfire au fost modificate recent, iar rezultatul este terifiant: o "bomba ninja" (AGM-114R9X). Diferenta fata de modelul standard este ca acestea nu contin explozibil, ci lovesc tinta cu mai multe lame, asemanatoare cu niste sabii, pentru a scadea cat mai mult posibilitatea aparitiei unor victime colaterale in urma atacurilor.O drona MQ-9 Reaper a fost prezentata in luna noiembrie a anului trecut la un miting aerian din Nevada, SUA, intr-o aparitie rara. Potrivit publicatiei The Aviationist , aeronava era "aproape silentioasa" si "a trimis un fior rece colectiv" printre spectatorii de la show-ul aerian.