VIDEO Aproximativ 480 de milioane de mamifere, păsări și reptile au pierit în incendiile care devastează Australia, estimează ecologiștii

În această dimineață, peste 130 de incendii au făcut ravagii în Victoria și în New South Wales, unde au ars milioane de hectare de parc național.

Scene înspăimântătoare cu canguri care fug din calea focului sau cu corpuri carbonizate ale unor ursuleți koala au fost surprinse în imagini. De asemenea, imagini emoționante cu exemplare de koala însetate care beau apă din sticlele pompierilor sau cu canguri cuprinşi de panică în mijlocul flăcărilor au făcut înconjurul lumii, aminteşte AFP.

Heartbreaking footage of kangaroos fleeing has been captured in Monaro, NSW, as bushfires close in. For more fire updates: https://t.co/m3qKpIZsu5 pic.twitter.com/Jo6MDtuygC

Koala este una dintre cele mai afectate specii, deoarece se mișcă lent și mănâncă doar frunze din arbuștii de eucalipt, extrem de inflamabili. Specialiștii estimează că până la 8.000 de koala - o treime din întreaga populație de urși din jumătatea de nord a coastei statului New South Wales - au murit în mai puțin de patru luni, în incendiile violente.

The source is Chris Dickman, a University of Sydney ecology professor. I understand the Times was the first to report it. https://t.co/fOFqWT2mUL