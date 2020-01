LIVETEXT VIDEO Pompeo: Soleimani a fost ucis pentru că pregătea o acțiune de anvergură ce amenința sute de vieți americane / A fost un răspuns la un atac iminent

UPDATE 16.30: Președintele american Donald Trump a spus că generalul iranian ar fi trebuit să fie ucis ”cu ani în urmă”.

”Generalul Qassem Soleimani a ucis sau a rănit grav mii de americani de-a lungul unei perioade lungi de timp și a plănuit să omoare mulți alții (...) El era direct sau indirect responsabil pentru moartea a milioane de oameni”, a scris Trump pe Twitter.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number....

”Dacă Iran nu va putea fi capabil să admită clar, Soleimani a fost în același timp detestat și temut în țara sa. Nu sunt atât de triști precum liderii (iranieni, n.r) încearcă să convingă restul lumii. El ar fi trebuit să fie ucis cu ani în urmă”, a adăugat el.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!