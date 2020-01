VIDEO Incendiile din Australia, unde orașe întregi au fost evacuate: A fost decretată stare de urgenţă / Imagini cu dezastrul filmate dintr-o mașină de pompieri

Autorităţile din statul australian New South Wales (sud-est) au anunţat joi decretarea stării de urgenţă timp de o săptămână în contextul înrăutăţirii, începând de sâmbătă, a condiţiilor meteorologice care favorizează producerea incendiilor, scrie Agerpres, citând DPA. Incendii violente mistuiesc de săptămâni întregi Australia, noi focare apărând aproape zilnic, iar autorităţile au cerut părăsirea în masă a mai multor oraşe de pe coasta de sud-est, o zonă extrem de populară în actualul sezon al vacanţei de vară.

Premierul acestui stat, Gladys Berejiklian, a precizat că starea de urgenţă va fi instituită începând de vineri şi va fi în vigoare şapte zile, perioadă în care comandantul Departamentul rural de pompieri va beneficia de prerogative suplimentare în lupta cu flăcările.

Printre măsurile excepţionale care pot fi instituite se numără evacuări forţate, închiderea unor porţiuni de drumuri sau ordine către forţele de ordine pentru a duce la îndeplinire anumite misiuni.

Reprezentanții Serviciului de Pompieri au publicat, pe Twitter, imagini cu flăcările violente filmate chiar dintr-o mașină de pompieri care trece practic prin foc.

The crew from Fire and Rescue NSW Station 509 Wyoming recorded this video showing the moment their truck was overrun by the bushfire burning South of Nowra. The crew was forced to shelter in their truck as the fire front passed through. #NSWFires #ProtectTheIrreplaceable pic.twitter.com/Hb0yVrefi9