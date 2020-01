Secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, va conduce delegația SUA care va participa la Forumul economic de la Davos

Alături de Mnuchin vor participa mai mulți oficiali, delegația americană incluzându-i pe Wilbur Ross, Secretarul Comerțului, Eugene Scalia, Secretarul pentru Muncă, Elaine Chao, Secretarul Transporturilor, alături de Ivanka Trump și Jared Kushner, fiica și ginerele președintelui american, care ocupă poziții de consilieri în cadrul administrației prezidențiale.Reuters anunța pe 17 decembrie că Donald Trump plănuiește să participe la întâlnirea anuală a Forumului economic de la Davos, citând o sursă apropiată de președinte. Un oficial al Casei Albe, vorbind sub protecția anonimității, a declarat miercuri că participarea președintelui american e încă în cărți.Anul trecut Donald Trump a lipsit de la întrunirea anuală a liderilor politici și economici mondiali datorită sistării activității executivului iar în acest an participarea sa e sub semnul întrebării datorită procedurii de punere sub acuzare din Congres.