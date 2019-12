Noua Zeelandă a intrat în 2020, la 13.00, ora României, cu un show spectaculos cu jocuri de lumini, lasere şi artificii, urmând să pășească în noul an Australia, Japonia şi Coreea de Sud, relatează Mediafax.

Samoa, părţi din Kiribati şi Tonga din Oceania au fost primele locuri din lume care au trecut în anul 2020.

A urmat Noua Zeelandă, iar în Auckland, cel mai mare oraş, zeci de mii de oameni s-au adunat în jurul Turnului Sky, unde a fost organizat un show de artificii. În premieră, celebrul turn a fost decorat anul acesta cu animaţii şi jocuri laser.

1 more hour before 2020 in New Zealand!!! Gotta get out of 2019 everybody \uD83D\uDE0B #NewYear2020 #NewZealand #NewYearsEveEve #NewYear #2020Spoilers pic.twitter.com/tl9bENw2PN