Războiul din Siria: Peste 235.000 de oameni fug din regiunea Idlib, controlată de rebeli

Conform UN peste 235.000 de oameni fug din regiunea Idlib, controlată de rebeli, in timp ce forțele guvernamentale isi continuă ofensiva in această zonă, conform BBC Exodul a avut loc, cu precădere, in perioada 12-25 decembrie, pe măsură ce luptele s-au intensificat. Idlib, în nord-vestul Siriei este ultima regiune importantă deținută de rebelii care se opun președintelui Bashar al-Assad.Susținut de Rusia, guvernul sirian a bombardat regiunea încă din luna noiembrie. Zeci de mii de familii - inclusiv unele deja refugiate de nenumărate ori în timpul războiului civil - s-au îndreptat spre nord în camioane și mașini private.Ofensiva guvernamentală a lăsat orașul Maarat al-Numan precum și regiunea din apropiere, în sudul Idlib „aproape goale”, afirmă agenția umanitară UN Ocha. "Mulți dintre refugiați au nevoie urgentă de sprijin umanitar, în special adăpost, alimente, , alimente și asistență medicala", declara surse ONU.