Washington Post: Cum îl ajută un aliat al lui Putin pe Giuliani în Ucraina

Vreme de peste 15 ani Dmitro Firtaș a fost unul dintre principalii jucători în campania lui Vladimir Putin pentru a obține controlul asupra sistemului politic și economiei Ucrainei. Timp de mai mulți ani după 2000, și apoi din nou după 2010, dl Firtaș și-a băgat în buzunar miliarde acționând în calitate de mijlocitor al livrărilor de gaze către Ucraina ale companiei de stat rusești Gazprom.

Conform unei investigații Reuters din 2014, o bancă aflată sub controlul unor apropiați ai lui Putin i-a împrumutat alte miliarde. Dl Firtaș s-a folosit de acești bani pentru a cumpăra o parte din infrastructura de gaze de pe teritoriul Ucrainei, precum și companii petrochimice, dar și pentru a-l susține financiar pe politicianul controlat de Putin, Viktor Ianukovici, care a devenit președinte în 2010, potrivit Washington Post, citat de Rador.







După ce dl Ianukovici a fost răsturnat de o revoltă populară și a fugit în Rusia, vicepreședintele american de la acea vreme, Joe Biden, a presat Ucraina pentru a adopta reforme prin care să elimine din tranzacțiile cu gaze asemenea intermediari precum dl Firtaș. Însă oligarhul și-a păstrat relațiile cu Moscova: arestat în Austria în 2014 pe baza unei inculpări din SUA, dl Firtaș și-a plătit cauțiunea de 155 de milioane de dolari cu un împrumut primit de la Vasili Anisimov, membru al cercului intim al dlui Putin.





Acum se dovedește că dl Firtaș a fost un colaborator-cheie în acțiunea avocatului personal al dlui Trump, Rudolph W. Giuliani, de a descoperi materiale compromițătoare despre dl Biden. Un procuror federal american a declarat săptămâna trecută în instanță că dl Firtaș e sursa unui transfer de 1 milion de dolari efectuat în septembrie către soția lui Lev Parnas, acesta lucrând în strânsă colaborare cu dl Giuliani în chestiunea Biden, până la arestarea lui în octombrie.





Avocatul dlui Parnas a declarat pentru The New York Times că dl Giuliani i-a trimis pe dl Parnas și pe un alt asociat, Igor Fruman, să-i ceară ajutorul dlui Firtaș pentru obținerea de materiale compromițătoare despre dl Biden. Ei l-au îndemnat să angajeze doi avocați apropiați de dl Trump care deja lucrau împreună cu dl Giuliani, Victoria Toensing și Joseph DiGenova. Dl Firtaș le-a plătit acestora 1,2 milioane de dolari pentru a lupta contra unei cereri de extrădare a SUA, răsplătindu-l și pe dl Parnas cu 200.000 de dolari pentru recomandarea celor doi avocați, conform The New York Times.





Detaliile cazului sunt complicate, deci permiteți-ne să rezumăm: unul dintre cei mai importanți agenți de influență ai dlui Putin a dat peste 2 milioane de dolari unor colaboratori ai dlui Giuliani care lucraseră cu el pentru a-l discredita pe principalul adversar democrat al dlui Trump la alegerile din 2020.





Motivația dlui Firtaș poate părea evidentă: vrea să scape de inculparea din SUA și să se răzbune pe dl Biden. Însă el are de asemenea un interes în a inversa cotitura Ucrainei către Occident și a restaura regimul rusofil sub care el a avut de profitat. O caracteristică pe care o are în comun cu alte surse ale dlui Giuliani. Luna aceasta, cu ocazia ultimei sale vizite la Kiev, dl Giuliani s-a întâlnit cu Andrii Derkaci, un parlamentar rusofil, fiu de ofițer sovietic al KGB și fost cursant al unei academii KGB de la Moscova. Dl Giuliani a primit totodată și un mesaj de bunăvoință de la Andrii V. Artemenko, un alt parlamentar, care mai demult a trimis Casei Albe o propunere de ridicare a sancțiunilor contra Rusiei și de recunoaștere a anexării regiunii ucrainene Crimeea.





Între timp, în dosarul dlui Firtaș a apărut o citație redactată de un fost procuror ucrainean, în care dl Biden e acuzat de nereguli. Dl Giuliani a promovat acest document, chiar dacă se dovedise deja că respectivele acuzații erau false.Pe scurt, campania dlui Giuliani de aruncat cu noroi în dl Biden nu este încurajată numai de dl Trump; ea beneficiază de un aport substanțial și din partea aliaților apropiați ai dlui Putin din Ucraina. Iată că, din nou, președintele nostru și conducătorul Rusiei au o cauză comună.(Editorial)