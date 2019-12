Sinteză: Bulgaria 2019 - ţara lui "aproape că s-a întâmplat"

Autorul materialului este Daniel Smilov - specialist în drept constituțional comparat, director de program al Centrului pentru Strategii Liberale, lector invitat la Universitatea Central-Europeană din Budapesta și profesor asociat de teorie politică la Departamentul de Științe Politice al Universității Sf. Kliment Ohridski din Sofia. Este membru al Grupului de experți pentru partidele politice din Organizațai pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Analiza sa este de la Deutsche Welle și rezumă evenimentele semnlate în 2019, în Bulgaria. (preluare Dnevnik - traducere Rador)



1. Bulgaria rămâne stat membru al UE și NATO;2. Bulgaria nu a intrat în Spaţiul Schengen sau în anticamera zonei euro, deși s-a apropiat de ele;3. Aderarea la Uniunea Bancară a fost amânată;4. Nu am progresat suficient pentru a fi invitați în clubul celor mai dezvoltate state - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică5. Știrile vizând încetarea monitorizării în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare au fost exagerate - de fapt, acesta a supraviețuit;6. Am obținut una dintre cele mai mari rate de creștere economică din UE, care nu este însă suficientă pentru a ține pasul cu România sau cu țările Europei Centrale;7. Sărăcia a continuat să scadă, dar nu suficient pentru a părăsi ultimul loc în UE;8. Prețurile la apă și energie electrică și-au continuat progresul moderat;9. Localitatea Pernic a rămas aproape fără nicio picătură de apă;10. Implementarea interconectorului cu Grecia a fost avansată, dar construcția sa a rămas pentru viitorul apropiat;11. Am continuat să plătim taxa de vasalitate Rusiei - de data aceasta, sub forma construcției de conducte care îi este necesară ei, dar nu şi nouă;12. Președintele Radev aproape că a înțeles acest lucru;13. Am construit conductele aproape la timp, fapt pentru care Rusia ne poate judeca din nou și poate să primească despăgubiri;14. Volkswagen aproape că a construit o fabrică în Bulgaria;15. Alți giganți auto au procedat la fel;16. Centrala de la Belene a continuat să fie înregistrată ca un „atu” al companiilor noastre de energie;17. Un investitor strategic pentru Belene aproape că s-a găsit, dar, de fapt, lucrurile arată așa: multe companii au dorit doar să vândă aparatură, combustibil și expertiză pentru o eventuală uzina bulgărească;18. Drept urmare, pericolul de a construi Centrala Belene pe banii noștri și pe riscul nostru nu doar că a rămas, ci s-a agravat;19. „Patriotizarea” țării a ajuns aproape la granițele sale naturale - cele trei mări ale huliganismului (Siderov), intoxicației cu alcool (Djambazki) și basmele fără precedent (Simeonov);20. Am cumpărat opt avioane ​​F-16;21. Boiko Borisov s-a întâlnit cu Donald Trump și a stabilit relaţii calde de prietenie la nivel fizic;22. Comunicatul de la întâlnire s-a referit la alte aspecte - de exemplu, la necesitatea continuării luptei împotriva corupției în Bulgaria, trecându-se sub tăcere, diplomatic, cine și împotriva cui ar trebui să lupte mai exact;23. Borisov interpretează acest lucru ca pe un sprijin american pentru el, iar adversarii săi, ca pe o susținere a criticilor lor la adresa lui Borisov;24. Ambele părți aproape că au avut dreptate;25. Partidul Socialist Bulgar (BSP) aproape că a devenit o forţă de opoziție, dar, în final, a votat (la jumătatea drumului) pentru alegerea lui Sotir Ţaţarov în funcția de șef al Comisiei Anticorupţie, împreună cu cei de la guvernare și nu s-a opus alegerii lui Ivan Gheşev în funcția de procuror-general;26. Mişcarea pentru Drepturi şi Libertăţi a devenit aproape oficial partid de guvernare. Și-au păstrat imperiul media și au obținut un port la Centrala Termoelectrică pe care o primiseră deja. Plus alte 200 de milioane în investiții de stat acolo, pe lângă „rezerva rece” oferită deja;27. Patrioţii Uniţi au rămas aproape uniţi - şi au devenit aproape inutili, ca frunza de smochin a coaliţiei reale între GERB şi Mişcarea pentru Drepturi şi Libertăţi;28. Bulgaria Democratică (DB) s-a impus aproape ca un potențial partid parlamentar la următoarele alegeri. DB a preluat toate funcțiile de primar din centrul Sofiei și a primit cu greu voturi în țară;29. Uniunea Forţelor Democrate aproape că s-a topit în GERB;30. Artistul Slavi Trifonov aproape că și-a înregistrat partidul și a făcut aproape o televiziune;31. Maia Manolova aproape că a devenit primar al Sofiei;32. Aproape toate monopolurile mass-media s-au păstrat. Televiziunea Naţională Bulgară a fost aproape controlată de persoanele aduse de la aceste semi-monopoluri;33. Plamen Gheorghiev a devenit aproape procuror general și aproape că a demolat îmbunătățirile aduse terasei sale;34. Ţvetan Ţvetanov aproape a devenit opoziant al GERB, dar este cu totul în fruntea unui trust de creiere;35. Artex aproape că a construit un zgârie-nori în cartierul sofiot Lozenets, după care construcția lui a fost declarată aproape ilegală și aproape că li s-a acordat dreptul de a construi;36. În iarnă, în Sofia, aproape că se putea respira;37. "Revoluția conservatoare" a luat forme aproape nebunești și a făcut imposibilă adoptarea unor legi normale de protecţie socială - de teama trans-genderilor și a ONG-urilor;38. Aproape că am obținut o stabilitate politică;39. Subvenția de stat pentru partide a fost aproape abolită, iar „modelul american deschis” de finanțare a fost aproape introdus;40. Protestele împotriva alegerii lui Gheșev ca procuro- general aproape că au izbâdit;41. Președintele Radev a fost cât pe ce să oprescă alegerea lui Gheșev;42. Gheşev însuși aproape că dovedit că e bun pentru această funcție;43. A fost cât pe ce să fie introdus un mecanism de investigare a procurorului general;44. Sotir Ţaţarov a avut aproape un mandat complet înainte de a fi transferat la Comisia Anticorupţie;45. Mandatul său de procuror general a fost aproape un succes;46. ​​Bulgaria a rămas aproape un stat de drept.