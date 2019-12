Argentina este în "încetare virtuală de plăți", confirmă noul președinte, Alberto Fernandez

"Nu este la fel ca în 2001, dar da, seamănă", a afirmat șeful statului, la televiziunea America TV.În acel an, țara a căzut în cea mai gravă criză economică din istoria sa, declarând încetarea de plăți pentru datoria publică."Atunci aveam o rată a sărăciei de 57%, astăzi avem 41%. Atunci aveam o datorie pentru care încetasem plățile, astăzi este o încetare virtuală de plăți", a continuat el.Vineri, Buenos Aires a amânat pentru luna august plata unei datorii de 9 miliarde de dolari. Standard and Poor's și Fitch au scăzut ratingul țării la "RD".Fernandez, care a preluat funcția prezidențială în 10 decembrie, i-a succedat liberalului Mauricio Macri, care a eșuat complet în plan economic, lăsând o țară în prada recesiunii și a inflației. În 2019, PIB-ul a avut o scădere estimată la 3,1%, iar prețurile au crescut cu 55%.Sâmbătă, Congresul a votat o lege care intră în vigoare luni și care prevede printre altele o creștere a fiscalității pentru clasele medii și superioare, ajutoare sociale pentru cei mai defavorizați și o taxă de 30% pe achizițiile și alte cheltuieli în valute străine."Argentina s-a trezit fără dolari", a explicat Fernandez, care dorește să descurajeze „dolarizarea” economiei. "Trebuie să încetăm cu această practică care constă în economisirea în dolari".Tradițional, orice criză economică în această țară determină persoanele bogate să cumpere dolari, ceea ce agravează căderea monedei naționale, peso, și dificultățile economice."Argentina are nevoie ca dolarii să reînceapă să intre și ca acești dolari să facă parte din rezervele statului, deoarece altfel este imposibil să avem în vedere respectarea obligațiilor care au fost contractate de țară", a spus șeful statului.Datoria publică se ridică la circa 330 de miliarde de dolari, aproape 90% din PIB, dintre care 44 de miliarde la Fondul Monetar Internațional.