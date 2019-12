Ajutorul acordat Ucrainei, blocat la 90 de minute după convorbirea telefonică Trump - Zelenski

Donald Trump este vizat de o procedură de destituire, lansată de Camera Reprezentanţilor care a votat miercuri punerea lui sub acuzare, pentru că a condiţionat ajutorul în valoare de 400 de milioane de dolari acordat Kievului de o anchetă ucraineană privind unul dintre potenţialii săi rivali la prezidenţialele din 2020, fostul vicepreşedinte democrat Joe Biden.

E-mailul unui responsabil din cadrul Oficiul de Management şi Buget (OMB), Michael Duffy, a fost trimis pe 25 iulie 2019 la orele 11.04, la o oră şi 31 de minute după încheierea convorbirii telefonice dintre Trump şi Zelenski.

Acest e-mail face parte dintr-o serie de mesaje publicate de Center for Public Integrity, asociaţie a unor jurnalişti de investigaţie."Având în vedere instrucţiunile pe care le-am primit şi cunoscând intenţia administraţiei de a examina ajutorul acordat Ucrainei (...), vă rog să aşteptaţi înainte de a plăti noile fonduri promise de Departamentul Apărării", a scris el. "Dată fiind natura sensibilă a cererii, aş aprecia dacă aţi face-o cunoscută strict celor care trebuie ţinuţi la curent", a adăugat el.Partizanii republicani ai lui Trump din Camera Reprezentanţilor, într-un raport din 2 decembrie, au pledat în favoarea lui Duffy, subliniind că nu este "neobişnuit" să fie făcute astfel de cereri, potrivit Center for Public Integrity. Astfel, senatorul republican Ron Johnson a afirmat duminică al postul de televiziune ABC că publicarea acestui e-mail nu aduce "nimic nou" în dosarul montat împotriva preşedintelui.În schimb, senatorul democrat Chuck Schumer a văzut în acesta o dezvăluire "explozivă". "Dacă nu este nimic ilegal în faptul de a reţine fondurile, de ce Michael Duffey a vrut ca nimeni să nu ştie ce a făcut?", a scris el pe Twitter."Dacă preşedintele este absolut nevinovat şi nu ar trebui pus sub acuzare, de ce îi este atât de teamă că oamenii vor spune ce au de spus?", a afirmat la CNN senatoarea democrată Amy Klobuchar.În pofida audierilor sub jurământ a 17 membri sau foşti membri ai administraţiei sale potrivit cărora Trump s-a folosit de funcţia sa în interes personal, şeful statului declară că este nevinovat, fiind, în opinia sa, victima unei "vânători de vrăjitoare" şi a unei "tentative de lovitură de stat".Donald Trump ar urma să fie judecat, cel mai probabil în ianuarie, de către Senat, unde majoritatea republicană a făcut deja cunoscut că îl consideră nevinovat şi nu intenţionează să îl destituie