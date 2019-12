La Tribune: Statele Unite au de acum o forță a spațiului

“Spațiul este noul front de război în lume”, a declarat președintele american la ceremonia de promulgare. “E ceva incredibil. E un pas mare”, a adăugat el. O dată cu ratificarea de către Donald Trump a legii de finanțare militară pe 2020, Statele Unite au de acum o forță a Spațiului care va trebui să asigure dominația Statelor Unite pe acest nou teren de război, potrivit La Tribune, citat de Rador.

Dragă președintelui american, care s-a lovit la început de mari rezistențe în cadrul Pentagonului, forța Spațiului devine a șasea ramură a forțelor armate americane, după armata Terestră, US Air Force, US Navy, corpul de Marines și gărzile de coastă.





”Un teren de război cu drepturi depline”





“Dependența noastră de echipamentele din spațiu a crescut mult și astăzi spațiul a devenit un teren de război cu drepturi depline”, a declarat ministrul american al apărării, Mark Esper. “A menține dominația americană în acest teatru este de acum misiunea forței Spațiului a Statelor Unite”.

Dominația Statelor Unite în spațiu este amenințată de China și Rusia, care și-au dezvoltat capacitățile tehnologice. Amenințările merg de la bruierea comunicațiilor și sateliților GPS, la lovirea cu o rachetă sol-aer a unui satelit, ceea ce China a testat cu succes în 2007, potrivit Pentagonului.

În China și în Rusia, "se crede că spațiul este călcâiul lui Ahile (al Statelor Unite) ceea ce le dă un avantaj asimetric față de Statele Unite”, remarca în august secretarul adjunct al apărării însărcinat cu politica spațială, Steve Kitay.

Cum corpul de Marines este pus sub autoritatea US Navy, forța Spațiului va fi pusă sub autoritatea secretarului US Air Force și condusă de Șeful operațiunilor speciale care va fi sub autoritatea directă a ministrului apărării.

Șeful Pentagonului a comparat nașterea acești noi forțe americane cu cea a US Air Force, separat de armata Terestră în 1974.





16.000 de militari și civili

În august, președintele american crease deja un comandament militar al spațiului, botezat "Spacecom", care a devenit al 11-lea comandament militar al Pentagonului, - echivalent, de exemplu, cu Centcom, însărcinat cu operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu sau Southcom, însărcinat cu America Latină.

Activitățile administrative și operaționale ale Pentagonului sunt net separate în două categorii: recrutarea, formarea și gestionarea revin ramurilor armatei, în vreme ce operațiunile militare sunt puse în responsabilitatea comandamentelor militare.

Forța Spațiului va fi compusă într-o prima etapă din 16.000 de militari și civili deja angajați în operațiuni legate de spațiu în cadrul US Air Force, a arătat secretara US Air Force, Barbara Barrett. Ea va fi condusă de generalul Jay Raymond, care comandă în prezent Spacecom. Obiectivul este să integreze în ea treptat militari și civili însărcinați cu spațiul, care erau până acum afectați armatei Terestre și US Navy, a precizat Barbara Barrett într-o conferință de presă la Pentagon.





Un buget de 40 de milioane de dolari pentru 2020





Bugetul ei este deocamdată limitat: abia circa 40 de milioane de dolari pe anul fiscal 2020, care a început în octombrie, sunt destinați creării forței Spațiului. Congresul a dat termen 18 luni Pentagonului să încheie această fază.

“Statele Unite sunt în prezent cele mai bune din lume în spațiu. Astăzi, încă sunt cei mai buni”, a declarat generalul Raymond. “Conform strategiei noastre naționale de apărare, o forță cu baza în Statele Unite va concura, descuraja și învinge grație poziției noastre de forță, securizându-ne modul de viață și securitatea națională”.

Militarii fiind foarte legați de însemnele branșei lor, problema uniformei soldaților forței Spațiului nu a fost încă decisă. Nici numele, nici însemnele și nici cântecul de raliere. “Este vorba aici de cultura serviciului. Nu vrem să ne grăbim și să nu facem asta bine”, a subliniat generalul Raymond.